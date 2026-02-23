Loftus-Cheek, hospitalizado tras un fuerte choque con el portero; Milan se aleja del Inter

El AC Milan vivió una tarde complicada en San Siro. Además de caer 0-1 ante el Parma Calcio 1913, el equipo rossonero sufrió la preocupante lesión de Ruben Loftus-Cheek, quien tuvo que ser hospitalizado tras un fuerte choque en los primeros minutos del partido.

Choque brutal y traslado al hospital

El incidente ocurrió apenas en los 10 minutos de haber empezado el partido, cuando Loftus-Cheek disputó un balón aéreo dentro del área, en lo que terminó impactándose con el guardameta Edoardo Corvi. El inglés quedó tendido sobre el césped con el rostro ensangrentado, lo que obligó a la entrada inmediata del cuerpo médico.

Tras varios minutos de atención, el mediocampista abandonó el terreno en camilla, con collarín e inmovilización en la cabeza, antes de ser trasladado a un hospital. Reportes en Italia señalan que sufrió la rotura de varias piezas dentales y fue sometido a estudios para descartar un traumatismo craneoencefálico.

Derrota del AC Milan ante el Parma en la Serie A I AP

Milan pierde terreno en la Serie A

Hablando de lo deportivo, el AC Milan intentó reaccionar, incluso con Christian Pulisic de regreso en el once titular, pero no logró evitar la derrota. El gol del Parma llegó al minuto 80, cuando Mariano Troilo marcó de cabeza tras un tiro de esquina. La jugada fue revisada por el VAR y finalmente validada.

Christian Pulisic en la derrota del AC Milan I AP

El resultado complica la situación del conjunto rossonero en la tabla, ya que el Inter de Milán había ganado su partido el sábado y ahora amplía la distancia sobre su rival de ciudad.