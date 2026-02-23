Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Basquetbol

¡Un VIP, un VIP! Stephen Curry es fan de Bad Bunny y canta una de sus canciones

Stephen Curry, estrella de la NBA | AP
Jorge Armando Hernández 19:37 - 22 febrero 2026
El legendario jugador de los Warriors se puso a la moda y se declaró seguidor del Conejo Malo

¡Todos son fans del Conejo Malo. Stephen Curry, leyenda viviente y aún activa de los Warriors de Golden State, dejó salir su lado latino y un video que se viralizó en redes sociales lo dejó en evidencia: es seguidor de Bad Bunny.

¿Qué hizo Curry con Bad Bunny?

Mientras presumía otra adquisición para su colección de tenis, el guardia de los Guerreros mostró con orgullo los tenis de edición limitada del cantante puertorriqueño, a quien rápidamente imitó con su famosa canción Titi me preguntó.

Stephen Curry celebra el triunfo | AP

La popularidad de Benito se disparó mucho más desde el medio tiempo del Super Bowl LX, uno de los más comentados de la historia, tras la gran representación latina en el show del reguetonero.

Bad Bunny en Brasil I AP

La marca de ropa deportiva Adidas sacará al mercado una edición limitada de tenis con diseño de Bad Bunny con piezas limitadas por lo que se convertirán en todas unas piezas de colección.

Colaboración de Messi x Bad Bunny I @adidas
