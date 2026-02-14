Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Basquetbol

Team Giannis vence en el juego de las celebridades antes del NBA All Star Game

Team Giannis vence en el juego de las celebridades antes del NBA All Star Game | AP
Associated Press (AP) 12:35 - 14 febrero 2026
Rome Flynn, del equipo ganador, fue seleccionado como el jugador más valioso en el juego de las celebridades en el All Star Weekend

El actor Rome Flynn obtuvo los honores de Jugador Más Valioso por segundo año consecutivo en el Juego de Celebridades de la NBA, al anotar 17 puntos para guiar el viernes a un equipo dirigido por Giannis Antetokounmpo hacia una victoria por 65-58.

El comediante Anthony Anderson fungió como entrenador del equipo perdedor, liderado por el exjugador de la NBA Tacko Fall, de 2,29 metros, con 20 puntos.

Mookie Betts en el juego de estrellas de la NBA | AP

El partido marcó el regreso del baloncesto al Forum, sede de la era “Showtime” de los Lakers de Los Ángeles hasta 1999, cuando se mudaron 16 kilómetros al centro de la ciudad. Ahora tiene un nombre de patrocinador distinto bajo Steve Ballmer, dueño de los Clippers de Los Ángeles, y se utiliza principalmente como recinto de conciertos y entretenimiento.

El K-pop debutó en el partido con la actuación del grupo masculino CORTIS en el descanso.

Las celebridades se apoderaron de la duela en el All Star Weekend | AP

Victor Wembanyama lanzó el balón para el salto inicial entre Jenna Bandy, del Equipo Giannis, y Adrien Nunez, del Equipo Anthony, quien tomó el control, recibió una falta y falló su primer tiro.

Bandy, deportista famosa en las redes sociales, fue la única mujer en el quinteto inicial de cualquiera de los dos equipos.

Team Giannis ganó el juego de celebridades | AP

El Equipo Giannis tuvo una enorme ventaja en la pintura. Fall capturó la mayoría de los rebotes. Su clavada dejó el partido con una diferencia de un punto en el tercer cuarto.

El actor y cantante chino Dylan Wang provocó los gritos más fuertes de la noche, especialmente después de encestar disparos consecutivos en el primer cuarto para el Equipo Giannis.

Etiquetas relacionadas:
NBA
