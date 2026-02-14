Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

"Eres un estúp/#o": Javier Alarcón réplica polémica con Ricardo Peláez en vivo

Momento entre Pelaez y Alarcón l CAPTURA
Ramiro Pérez Vásquez 19:30 - 13 febrero 2026
Se vinieron los recuerdos en la mesa de ‘Futbol Picante’ con un tal Faitelson

Un momento de tensión y risas se vivió en la más reciente emisión de Futbol Picante, cuando Javier Alarcón soltó una frase que de inmediato encendió las redes sociales. En pleno debate sobre el presente del Chivas vs CF América, el comunicador respondió a uno de los argumentos de Ricardo Peláez con un contundente: “Esto me parece igual de estúpido”, aunque lo hizo en tono claramente bromista.

El comentario surgió mientras ambos analizaban el momento de los jugadores y que les convenía para ir al Mundial 2026 con el Tri de Javier Aguirre. La discusión subió de intensidad, pero siempre dentro del estilo frontal que caracteriza a la mesa.

Tras pronunciar la frase, Alarcón esbozó una sonrisa que evidenciaba la intención irónica de su comentario. Incluso algunos de los panelistas presentes reaccionaron entre risas, entendiendo que se trataba de un guiño más que de un ataque personal. Sin embargo, el fragmento aislado comenzó a circular rápidamente en redes sociales.

Javier Alarcón, analista de ESPN | ESPN

La situación inevitablemente recordó lo ocurrido tiempo atrás en la misma cadena, cuando Peláez protagonizó un cruce verbal con David Faitelson. En aquella ocasión, también en plena mesa de debate, las diferencias de opinión escalaron y dejaron una frase que se volvió viral, marcando un precedente en la dinámica entre analistas.

Javier Alarcón en la mesa de Futbol Picante l CAPTURA

Una réplica 

Para muchos televidentes, el comentario de Alarcón pareció una especie de réplica simbólica de aquel episodio, aunque en esta ocasión el tono fue más ligero y distendido. La química entre los panelistas permitió que la discusión no pasara a mayores y que el intercambio quedara como parte del espectáculo televisivo.

Ricardo Peláez, lejos de mostrarse molesto, respondió con serenidad y defendió su postura argumentando la necesidad de equilibrio en los procesos de selección. El exdirectivo incluso bromeó al señalar que en la mesa “ya se estaban copiando las frases históricas”.

Faitelson con TUDN l IMAGO7

¿Lo hicieron para generar visualizaciones? 

Más allá de la polémica, el episodio confirma que Futbol Picante sigue siendo un espacio donde las opiniones fuertes y los estilos contrastantes generan conversación. Y aunque la frase de Alarcón dio de qué hablar, todo quedó en una anécdota más dentro de la intensa discusión permanente que rodea a la Selección Mexicana.

Y para generar visualizaciones no está de más revivir momentos polémicos que hacen fortalecer los lazos de los televidentes con ESPN y los personajes que integran al futbol mexicano y los temas más polémicos.

