Diber Cambindo sobre el mal paso de León: "nadie está ausente de lo que pasa"

La actualidad del Club León en el Clausura 2026 no es la mejor. Tras cinco jornadas disputadas, el conjunto Esmeralda se ubica en la antepenúltima posición de la tabla, situación que ha encendido las alarmas entre la afición y el entorno del equipo. En medio del panorama adverso, el delantero colombiano Diber Cambindo habló ante los medios previo al duelo frente a Monterrey, dejando claro que el plantel asume la responsabilidad del momento que atraviesa.

El atacante reconoció que el arranque ha sido complicado para La Fiera, aunque aseguró que el grupo mantiene la confianza en revertir la situación con trabajo y disciplina. “Nadie está ausente de lo que viene pasando, nos viene costando, la verdad, pero nosotros estamos confiando en Dios con el trabajo que venimos elaborando. Esta semana trabajamos fuerte, duro, esperemos poder ir y plantarnos de buena manera y poder sacar el resultado”, declaró Cambindo.

Las palabras del artillero reflejan la autocrítica que existe dentro del vestidor esmeralda, donde son conscientes de que los resultados no han acompañado el esfuerzo realizado en la cancha. León necesita sumar con urgencia para salir de los últimos puestos y recuperar terreno en un torneo que avanza rápidamente.

Diber Cambindo con León | IMAGO7

¿Qué necesita León para salir del fondo de la tabla?

Para Diber Cambindo, la clave está en asumir la obligación que representa vestir la camiseta de León, sin importar el rival que esté enfrente. El colombiano fue contundente al señalar que el equipo debe salir a buscar los tres puntos ante Monterrey, uno de los planteles más competitivos del campeonato. “La obligación siempre va a estar sin importar al que nos toque enfrentar, esperemos ejecutar de buena manera y traernos los tres puntos, ahorita tenemos que enfocarnos es empezar desde atrás, mantener el cero y con una que tengamos”, explicó.

Solidez defensiva y contundencia al frente. León ha mostrado dificultades tanto para mantener el arco en cero como para capitalizar sus oportunidades, por lo que el cuerpo técnico y los jugadores trabajan en corregir esos detalles que han marcado la diferencia en las primeras jornadas.

Diber Cambindo con León | IMAGO7

La responsabilidad es de todo el equipo, no solo del goleador

Cambindo también fue enfático al señalar que la presión no debe recaer únicamente en los delanteros. En medio de cuestionamientos por la falta de goles, el colombiano dejó claro que el funcionamiento colectivo es la base para revertir el mal momento. “La responsabilidad no solamente recae sobre el delantero, cae en todo el equipo, para ellos trabajamos todos, todos defendemos, todos atacamos y al que le quede tiene la posibilidad de meterlo”, afirmó.

El atacante subrayó que el futbol es un esfuerzo colectivo y que cada línea debe aportar para que los resultados lleguen. Desde la defensa hasta la ofensiva, León necesita recuperar el equilibrio que lo caracterizó en torneos anteriores y que hoy parece extraviado.

Con el compromiso ante Monterrey en el horizonte, el equipo esmeralda buscará dar un golpe de autoridad que le permita salir de la zona baja de la clasificación. El Clausura 2026 aún ofrece margen de reacción, pero el tiempo comienza a apremiar para una escuadra que está obligada a responder en la cancha.