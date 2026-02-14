McLaren pide cambios urgentes al reglamento de F1 para 2026 por motivos de seguridad

Andrea Stella, director del equipo McLaren, ha expresado su preocupación tras las pruebas de pretemporada en Bahréin, señalando tres áreas críticas del nuevo reglamento de la Fórmula 1 que, en su opinión, deben ser modificadas antes del inicio de la temporada en Australia. Dos de estas inquietudes están directamente relacionadas con la seguridad de los pilotos.

Las nuevas unidades de potencia, que debutarán en 2026, son el epicentro de los problemas. Estas han generado complicaciones para las escuderías durante los entrenamientos y han sido objeto de críticas por parte de figuras como el tetracampeón mundial Max Verstappen.

McLaren | AP

Tres problemas clave identificados por McLaren

El primer punto de conflicto surge en las salidas de carrera. El procedimiento actual es más largo y complejo, lo que aumenta el riesgo de colisiones en la parrilla. La diferencia entre los coches que logran un arranque perfecto y aquellos que tienen dificultades podría crear situaciones peligrosas.

La segunda preocupación de seguridad se relaciona con el riesgo de choques a alta velocidad. Esto se debe a la necesidad de que los pilotos levanten el pie del acelerador para recargar la batería, una técnica conocida como "lift and coast". Esta práctica podría provocar grandes diferencias de velocidad entre coches en plena recta.

Finalmente, el tercer aspecto es de índole competitiva. Existe la duda de que el nuevo "modo adelantamiento", que sustituye al DRS, no ofrezca la ventaja de velocidad suficiente para facilitar los duelos rueda a rueda y fomentar los adelantamientos en condiciones de carrera.

McLaren | AP

La urgencia de actuar antes de Australia

Aunque los equipos ya anticipaban estos posibles inconvenientes, ver los monoplazas en acción ha convencido a Stella de que es "imperativo" encontrar soluciones antes de la primera carrera del campeonato en Melbourne.

"Creo que es imperativo (que se implementen cambios( porque es posible y es simple", advirtió Stella. "No debemos complicar lo simple ni posponer lo que se puede hacer de inmediato. Por lo tanto, es algo que definitivamente debemos lograr antes de Australia".El desafío de las salidas

Las pruebas en Bahréin han dejado claro lo difícil que será conseguir una salida limpia este año. La normativa estipula que la potencia eléctrica no se puede desplegar hasta que el coche supera los 50 km/h, por lo que el arranque inicial depende exclusivamente del motor de combustión V6 turbo.

McLaren | AP

Anteriormente, el MGU-H ayudaba a activar el turbo para una presión óptima en la salida. Sin este componente, eliminado en la nueva reglamentación, los pilotos deben revolucionar el motor V6 para generar presión y minimizar el "turbo lag" (retraso del turbo).

Durante los entrenamientos, se vio a los pilotos acelerando a fondo durante más de diez segundos antes de poder arrancar. Esto genera la preocupación de que los pilotos en la parte trasera de la parrilla no tengan tiempo suficiente para preparar sus turbos, lo que podría resultar en salidas muy lentas y peligrosas.

"Necesitamos asegurarnos de que el procedimiento de salida permita que todos los monoplazas tengan la unidad de potencia lista, ya que la parrilla no es el lugar ideal para que los coches tengan una salida lenta", subrayó Stella. "Esto es más importante que cualquier interés competitivo. Creo que todos los equipos y la FIA deberían asumir la responsabilidad en cuanto al procedimiento de salida".

McLaren | AP

La situación es compleja, ya que se rumorea que Ferrari diseñó un turbocompresor más pequeño para mitigar este problema. Según informes, el equipo italiano advirtió sobre esta situación, pero no fue escuchado y ahora se opondría a un cambio en el procedimiento que anularía su ventaja estratégica.

Andrea Stella, jefe del equipo McLaren, ha expresado su preocupación por tres aspectos clave de la nueva reglamentación de la Fórmula 1 para 2026, destacando posibles problemas de seguridad y una drástica reducción en los adelantamientos.