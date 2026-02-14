‘Todos hablan de futbol’: Benjamín Gil ‘arremete’ contra afición y pide reflectores al Tri del Clásico Mundial de Beisbol

En medio de la expectativa que genera el próximo Clásico Mundial de Béisbol, el manager de la novena nacional, Benjamín Gil, lanzó un mensaje directo a la afición y a los medios de comunicación: priorizar el apoyo al equipo de beisbol haciendo énfasis en que todos están desbocados con el Tri de futbol.

Randy Arozarena l X:MexicoBeis

Durante una entrevista reciente, Gil pidió calma ante la euforia futbolera que ya comienza a rodear al Mundial 2026, torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. “No se desesperen con el Mundial de futbol, préstenle toda la atención que se merece a esta selección”, expresó con firmeza, en una reciente entrevista, apelando al respaldo que el equipo tricolor recibió en la edición anterior del certamen beisbolero.

El estratega fue más allá y señaló la saturación mediática que vive el futbol en el país. “Lo he dicho en otras entrevistas, hasta cierto punto no sé cuántos programas diarios de futbol hay; hoy están entrevistando hasta los tatarabuelos de los seleccionados”, comentó entre risas, pero con un trasfondo claro sobre el desbalance en la cobertura deportiva nacional.

Selección Mexicana de Beisbol l X:MexicoBeis

¿Se esperan grandes momentos con el Tri en el Clásico Mundial de Beisbol?

Gil recordó que la Selección Mexicana de béisbol logró conectar profundamente con la afición en su más reciente participación internacional, poniendo a vibrar a millones de mexicanos. “Espérense, préstenle la atención que se merece esta selección que puso a México a vibrar y lo va a hacer nuevamente”, aseguró, convencido del potencial competitivo del equipo.

El manager destacó que el grupo que disputará el Clásico Mundial llega con talento, experiencia y una identidad sólida. Considera que el beisbol mexicano vive un momento histórico y que el respaldo mediático y social puede ser un factor determinante para repetir una actuación destacada en el escenario global.

El Tri de Beisbol l X:MexicoBeis

Merece su espacio el beisbol

Si bien reconoció la magnitud que representa el Mundial de futbol, Gil insistió en que cada disciplina merece su espacio y su tiempo. Subrayó que el Clásico Mundial es un torneo de altísimo nivel, donde México ha demostrado que puede competir de tú a tú con las grandes potencias.

Las declaraciones generaron conversación inmediata en redes sociales, donde aficionados al béisbol respaldaron el llamado del manager, mientras que seguidores del futbol defendieron la pasión que despierta el balompié. El debate reabrió la discusión sobre la diversidad deportiva en el país.