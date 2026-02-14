Leyendas de Chivas ven a Hormiga González como la futura figura del Rebaño Sagrado

La semana del Clásico Nacional entre Chivas y América inició con un intenso debate sobre las figuras actuales del Rebaño Sagrado. Ramón Ramírez y Joel "Tiburón" Sánchez participaron como invitados especiales en el espacio televisivo del periodista David Faitelson. Ambos exjugadores coincidieron en que Armando González representa la esperanza más sólida del ataque tapatío hoy en día.

'Hormiga' González festeja gol al América | IMAGO7

¿Qué dijo Tiburón Sánchez sobre González?

Sánchez resaltó el mérito del joven atacante al pasar de ser la tercera opción ofensiva a un titular indiscutible. El exdefensa central subrayó que el proceso de formación del futbolista ha sido ejemplar hasta alcanzar el éxito reciente. Para el "Tiburón", la clave reside en creer y sostener el talento nacido en las fuerzas básicas del futbol.

El exzaguero también expresó su alegría por el reciente llamado del juvenil a las convocatorias del combinado nacional absoluto. Según su visión, González se encuentra actualmente en la antesala de asegurar un lugar para la próxima justa mundialista. Joel instó a los directivos a mantener la paciencia con los procesos naturales de estos jóvenes.

Armando 'Hormiga' González | IMAGO7

Por su parte, Ramón Ramírez avaló la posibilidad de que el delantero figure en la lista final del técnico Javier Aguirre. La leyenda de los noventa considera que estos meses de competición serán fundamentales para definir su asistencia al torneo global. El optimismo sobre el futuro del canterano rojiblanco es compartido por las voces más autorizadas.

González emociona más que Chicharito Hernández

Joel Sánchez profundizó en las cualidades técnicas que hacen del atacante un jugador distinto dentro del área rival. Destacó su capacidad para arrastrar el balón, realizar regates efectivos y su excelente remate con la cabeza en el juego aéreo. "Es un tipo muy completito", afirmó el exjugador durante la charla con el comunicador.

La parte más polémica de la intervención llegó al comparar al juvenil con el máximo anotador histórico del conjunto tricolor. El "Tiburón" remató asegurando que ve a González con más herramientas que las mostradas por Javier Hernández en sus comienzos. Incluso señaló que el actual delantero posee una mayor dosis de hambre competitiva en la cancha.

Esta madurez mostrada por la "Hormiga" ha sorprendido a propios y extraños en un torneo de mucha exigencia física. Las leyendas del club confían en que el jugador mantendrá el nivel para consolidarse como el referente del gol. El entorno del equipo tapatío ve en él a la solución de sus problemas ofensivos actuales.

El Clásico Nacional ante el América será la vitrina perfecta para que el joven delantero demuestre su valía nuevamente. Con el respaldo de figuras históricas, la presión aumenta pero también el reconocimiento a su esfuerzo diario en Verde Valle. La afición espera que sus goles definan el rumbo del partido más importante del año.