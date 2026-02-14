Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Metro CDMX ya permite pagar con el celular: así puedes entrar sin boleto ni tarjeta

El Metro apuesta por pagos más rápidos. / X: @MetroCDMX
Laura Reyes Medrano
22:34 - 13 febrero 2026
El transporte capitalino estrena una forma de pago digital para que puedas acceder solo con tu teléfono. Te explicamos cómo activarla y usarla.

Olvidar la tarjeta o no traer efectivo ya no será un problema para entrar al Metro. El Sistema de Transporte Colectivo Metro lanzó una nueva forma de pago digital que permite ingresar usando únicamente el celular, a través de la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada.

La medida forma parte de la modernización del transporte en la Ciudad de México y busca hacer más rápido y sencillo el acceso para millones de usuarios.

X @MetroCDMX

¿Cómo se paga el Metro con el celular?

El nuevo sistema funciona con una tarjeta virtual que se guarda en el teléfono. En lugar de usar plástico o boleto, el usuario acerca su celular al lector del torniquete y el viaje se descuenta del saldo digital.

Para usarla necesitas:

  • Descargar la App CDMX

  • Iniciar sesión con tu cuenta Llave CDMX

  • Activar la Tarjeta de Movilidad Integrada virtual

  • Hacer una recarga mínima de 15 pesos (con tarjeta bancaria de crédito o débito, o CoDi).

  • Tener activado el NFC del teléfono

Después de eso, solo acercas el celular al validador y puedes pasar.

X @MetroCDMX

¿Solo sirve para el Metro?

No. La Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada también funciona en otros sistemas de transporte público de la red integrada, como:

  • Metrobús

  • Cablebús

  • Trolebús

  • Tren Ligero

  • Unidades RTP

La idea es que una sola herramienta digital sirva para moverte por distintos medios sin necesidad de cargar varias tarjetas.

X @MetroCDMX

¿En qué celulares está disponible?

Por ahora, el pago virtual está habilitado en dispositivos Android y Huawei que cuenten con tecnología NFC. Las autoridades capitalinas prevén ampliar la compatibilidad a más sistemas operativos.

X @MetroCDMX
Últimos videos
