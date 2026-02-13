Fernando Quirarte se rinde en elogios para ‘Hormiga’ González y Brian Rodríguez

Este sábado se juega una edición más del Clásico Nacional con presencia de jugadores que podrían marcar diferencia en este partido. Por el lado de Chivas está Armando ‘Hormiga’ González, actual campeón de goles y que busca su doblete. Por otro lado Brian Rodríguez, extremo izquierdo del America que busca seguir marcando diferencia.

Fernando Quirarte, durante su etapa como DT de Chivas | MEXSPORT

¿Los referentes del Clásico?

Fernando Quirarte, ex jugador de Chivas, habló en exclusiva para RÉCORD sobre el caso de Armando “Hormiga” González, quien ha sido un referente en el cuadro de Gabriel Milito y donde compartió vestidor con el padre del ahora goleador del Rebaño Sagrado.

“Así es, es un jugador joven, un jugador muy profesional, tiene un gran ejemplo en su padre, que el padre fue mi compañero y yo creo que eso le ha servido mucho y le va a servir mucho para su carrera. Yo creo que es un jugador que si sigue por esa línea, pronto estará en el extranjero.”, aseguró Quirarte.

Armando 'Hormiga' González en el Clásico Nacional | IMAGO7

Por parte del América, mencionó la importancia de futbolistas como el caso de Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas, jugadores claves para André Jardine.

“Sí, está Brian (Rodríguez, claro que están buenos jugadores, definitivamente se han ido algunos, pero este América siempre ha tenido calidad, siempre ha tenido capacidad y en un clásico no se diga. Alejandro Zendejas, otro jugador que no sabemos todavía si juega, pero te digo es un equipo peligroso.”, concluyó.

Habrá Brian Rodríguez para rato en América

Victoria 100 o liderato invicto

Las Chivas y el métrica se verán las caras en un duelo que podría marcar un antes y un después en el torneo de cada uno de los equipos. En caso de una victoria rojiblanca, los pupilos de Gabriel Milito sumarían su sexta victoria consecutiva y se afianzarían en la punta.

El América por su parte, si derrotan a Chivas se pondría a solo dos unidades del primer pùesto, además de reafirmar su ‘paternidad’ en el estadio Akron y finalmente conseguir su victoria 100 en Clásicos Nacionales.