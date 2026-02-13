Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Fernando Quirarte no tiene favorito para el Chivas vs América del Clausura 2026

Fernando Quirarte, durante su etapa como DT de Chivas | MEXSPORT
Ricardo Olivares 15:25 - 13 febrero 2026
El mundialista con México en 1986, destacó que en Guadalajara no hay más afición de las Águilas

De cara al Clásico Nacional entre América y Chivas por la jornada 6 del clausura 2026, el ex futbolista del “Rebaño Sagrado”, Fernando Quirate, habló en exclusiva para RÉCORD, sobre el partido más importante de estas dos escuadras, dejando en claro que para este tipo de duelos, no existe un favorito.

Fernando Quirarte como DT de Chivas | MEXSPORT

“No puedes decir un favorito, claro los que le van al América dirán que América, los de chivas, chivas pero en un clásico la verdad todo puede pasar y está muy claro, puedes tener la mayor cantidad de puntos posibles y el otro va en el penúltimo lugar y te gana o viceversa, entonces es un partido en el cual es de pronóstico reservado, por lo que acontece dentro de un partido de futbol de esa magnitud.”

Quirarte de igual forma mencionó la forma en como se vive una semana de clásico desde las diferentes perspectivas involucradas en un mismo equipo.

“Como todo, como directivo, técnico, como jugador, es una semana muy padre y una semana donde vienen las apuestas, donde vienen las burlas o te pones de acuerdo para ver cómo si ganas qué vas a hacer y todo eso no, entonces es una semana muy atractiva y bueno, hoy toca en Guadalajara y ojalá que el equipo de Chivas logre aprovechar su condición de local y el apoyo de la gente que va a ir al estadio que estoy convencido que estará lleno. Espero que sea Chivas, tiene que aprovechar su condición de local, y pues ojalá, porque ahí ahí vamos a estar echándole porras.”
Fernando Quirarte en su paso como DT de Chivas | MEXSPORT

El mundialista con México en 1986, destacó que en Guadalajara no hay más afición del América, mencionando que tienen un gran número de seguidores, pero no más que la del conjunto tapatío.

“No creo, si hay mucho americanista, pero nunca por supuesto que no te puede sacar ventaja, es como si te dijera, en México también ahí hay más Chivas que americanistas, yo creo que Chivas definitivamente que es mucho más la cantidad, claro que tiene una gran afición, pero no más que la de Chivas.”
Fernando Quirarte en Chivas | MEXSPORT
