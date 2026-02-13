Fernando Quirarte no tiene favorito para el Chivas vs América del Clausura 2026

“Como todo, como directivo, técnico, como jugador, es una semana muy padre y una semana donde vienen las apuestas, donde vienen las burlas o te pones de acuerdo para ver cómo si ganas qué vas a hacer y todo eso no, entonces es una semana muy atractiva y bueno, hoy toca en Guadalajara y ojalá que el equipo de Chivas logre aprovechar su condición de local y el apoyo de la gente que va a ir al estadio que estoy convencido que estará lleno. Espero que sea Chivas, tiene que aprovechar su condición de local, y pues ojalá, porque ahí ahí vamos a estar echándole porras.”