Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

América recibe oferta millonaria por Brian Rodríguez desde Europa

Brian Rodríguez en un partido de América | IMAGO7
Daniel Estrada Navarrete 12:51 - 13 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El CSKA de Moscú estaría interesado en llevarse a la estrella charrúa de las Águilas

El CSKA de Moscú formalizó una oferta de 11 millones de dólares al America por los derechos federativos del uruguayo Brian Rodríguez. El club ruso, en la recta final de su mercado invernal, activó negociaciones con la intención de incorporar a un extremo antes del cierre de registros.

Brian Rodríguez será parte del club un torneo más | Imago7

Con información de César Luis Merlo, la propuesta ya se encuentra en manos de la directiva azulcrema. Sin embargo, en la cúpula de las Águilas encabezada por Santiago Baños no ha emitido respuesta oficial ni con reparcto al ofrecimiento económico presentado desde Moscú.

El calendario juega un papel determinante en la operación, ya que el periodo de transferencias en Rusia concluirá el próximo 19 de febrero. Esa fecha obligó al CSKA a acelerar contactos y definir prioridades para completar su plantel en el corto plazo. Por otro lado, en Liga MX ya terminó el marcador de fichajes, algo que también podría influir para la decisión final.

Brian Rodríguez ante Olimpia I MEXSPORT
Brian Rodríguez ante Olimpia I MEXSPORT

Según reportes del mismo medio, previo al acercamiento por el atacante americanista, el conjunto ruso intentó fichar a Exequiel Óscar Zeballos, jugador de Boca Juniors. La institución argentina rechazó la oferta, lo que llevó al CSKA a redirigir su búsqueda hacia el mercado mexicano.

Brian llegó a Coapa en 2022 tras su etapa con Los Angeles FC en la MLS. Desde su incorporación, integró el plantel que obtuvo un tricampeonato de Liga MX, además de sumar los títulos de Campeón de Campeones y Campeones Cup.

Brian Rodríguez en celebración con América | IMAGO 7

En el Clausura 2026, el futbolista de 25 años ha disputado 299 minutos en cinco encuentros, tres como titular, y registró un gol. Con el mercado ruso aún abierto, la decisión final quedará en manos de la dirigencia del América, que deberá valorar el impacto deportivo y financiero de la posible transferencia.

Cabe remarcar que en caso de que Brian sí salga al CSKA, las Águilas podrían fichar a otro jugador que no tenga contrato. Incluso, hay que recordar que Allan Saint Maximin, quien era su reemplazo natural, recientemente se fue del equipo para regresar al futbol de Francia con el Lens.

Diego Ramírez en entrega de reconocimientos a Israel Reyes y Brian Rodríguez por sus partidos disputados con América | MEXSPORT
Diego Ramírez en entrega de reconocimientos a Israel Reyes y Brian Rodríguez por sus partidos disputados con América | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
13:32 Ángel Correa, confundido por localía de Cruz Azul: "No sé cuál es su cancha"
13:18 Upamecano 2030: El defensor francés renovó con el Bayern Múnich
12:51 América recibe oferta millonaria por Brian Rodríguez desde Europa
12:51 LeBron James, el jugador de más edad con un triple-doble en la historia de la NBA
12:49 Disfraz de “arbusto” del Super Bowl LX de Bad Bunny se vende por 85 mil pesos
12:49 Harry Styles anuncia listening party en CDMX: fecha y cómo registrarte
12:47 Caliente.mx presenta el arranque de CIBACOPA 2026 con 11 equipos y nuevo formato
12:43 Luka Doncic 'enseña' español a sus compañeros de los Lakers con 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny
12:31 Comité de arbitros admite error en el gol anulado a Barcelona ante Atlético de Madrid
12:06 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Pachuca vs Atlas? EN VIVO
Tendencia
1
Futbol Turco Mohamed apunta a dejar el Toluca en el verano
2
Futbol Jamaica presenta colección Adidas Originals en honor a Bob Marley y el reggae
3
Contra ¿Atentado contra Pepe Aguilar? Esto pasó cerca de su rancho en Zacatecas
4
Futbol Henry Martín pide perdón a la afición del América y asegura que se malinterpretaron sus palabras
5
Empelotados Christian Giménez deja Fox Sports y se une a un nuevo proyecto televisivo
6
Futbol Internacional Concachampions 2026: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup
Te recomendamos
Ángel Correa, confundido por localía de Cruz Azul: "No sé cuál es su cancha"
Futbol
13/02/2026
Ángel Correa, confundido por localía de Cruz Azul: "No sé cuál es su cancha"
Upamecano 2030: El defensor francés renovó con el Bayern Múnich
Futbol
13/02/2026
Upamecano 2030: El defensor francés renovó con el Bayern Múnich
América recibe oferta millonaria por Brian Rodríguez desde Europa
Futbol
13/02/2026
América recibe oferta millonaria por Brian Rodríguez desde Europa
LeBron James, el jugador de más edad con un triple-doble en la historia de la NBA
Basquetbol
13/02/2026
LeBron James, el jugador de más edad con un triple-doble en la historia de la NBA
Disfraz de “arbusto” del Super Bowl LX de Bad Bunny se vende por 85 mil pesos
Contra
13/02/2026
Disfraz de “arbusto” del Super Bowl LX de Bad Bunny se vende por 85 mil pesos
Harry Styles anuncia listening party en CDMX: fecha y cómo registrarte
Contra
13/02/2026
Harry Styles anuncia listening party en CDMX: fecha y cómo registrarte