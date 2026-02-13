América recibe oferta millonaria por Brian Rodríguez desde Europa

El CSKA de Moscú formalizó una oferta de 11 millones de dólares al America por los derechos federativos del uruguayo Brian Rodríguez. El club ruso, en la recta final de su mercado invernal, activó negociaciones con la intención de incorporar a un extremo antes del cierre de registros.

Brian Rodríguez será parte del club un torneo más | Imago7

Con información de César Luis Merlo, la propuesta ya se encuentra en manos de la directiva azulcrema. Sin embargo, en la cúpula de las Águilas encabezada por Santiago Baños no ha emitido respuesta oficial ni con reparcto al ofrecimiento económico presentado desde Moscú.

El calendario juega un papel determinante en la operación, ya que el periodo de transferencias en Rusia concluirá el próximo 19 de febrero. Esa fecha obligó al CSKA a acelerar contactos y definir prioridades para completar su plantel en el corto plazo. Por otro lado, en Liga MX ya terminó el marcador de fichajes, algo que también podría influir para la decisión final.

Brian Rodríguez ante Olimpia I MEXSPORT

Según reportes del mismo medio, previo al acercamiento por el atacante americanista, el conjunto ruso intentó fichar a Exequiel Óscar Zeballos, jugador de Boca Juniors. La institución argentina rechazó la oferta, lo que llevó al CSKA a redirigir su búsqueda hacia el mercado mexicano.

Brian llegó a Coapa en 2022 tras su etapa con Los Angeles FC en la MLS. Desde su incorporación, integró el plantel que obtuvo un tricampeonato de Liga MX, además de sumar los títulos de Campeón de Campeones y Campeones Cup.

Brian Rodríguez en celebración con América | IMAGO 7

En el Clausura 2026, el futbolista de 25 años ha disputado 299 minutos en cinco encuentros, tres como titular, y registró un gol. Con el mercado ruso aún abierto, la decisión final quedará en manos de la dirigencia del América, que deberá valorar el impacto deportivo y financiero de la posible transferencia.

Cabe remarcar que en caso de que Brian sí salga al CSKA, las Águilas podrían fichar a otro jugador que no tenga contrato. Incluso, hay que recordar que Allan Saint Maximin, quien era su reemplazo natural, recientemente se fue del equipo para regresar al futbol de Francia con el Lens.