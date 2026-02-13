Jamaica presenta colección Adidas Originals en honor a Bob Marley y el reggae

Nada como respetar y valorar las raíces de un país, cosa que Adidas y Jamaica lo entendieron a la perfección. El equipo de la CONCACAF y la marca de ropa deportiva lanzaron una nueva colección inspirada en la música reggae y su impacto en el país, además de ser una colaboración con la fundación del icónico cantante, Bob Marley.

Jersey de Jamaica para el 2026 | X:@ jff_football

‘Be alive today’

A traves de sus redes sociales, la marca de ropa y la Selección de Jamaica presentaron su colección de 2026, la cual utiliza el diseño base del equipo, pero con unos detalles rojo, verde y amarillo que resaltan y hacen alusión al movimeinto del reggae.

El jersey de local presenta el tradicional amarillo como el color principal, pero con unas marcas verdes, negras y rojas que rodean la parte del pecho y los brazos, además de las tradicionales tres lineas en las mangas.

Por su parte, el uniforme de visita es un negro como base, sin embargo, tiene una linea en los brazos de color verde que se asemeja a las que indican los signo vitales de una persona en un monitor medico.

Jersey de local de Jamaica | X:@ jff_football

Finalmente la joya de la corona es la chamarra Adidas original, la cual es un diseño retro de color negro, con el escudo de la marca y sus ya tradicionales tres lineas en los costados pintadas con los colore rasta faray,

Junto con los conjuntos de juego, Adidas lanzó toda una línea inspirada en los colores y cultura del país jamaiquino y de su leyenda musical Bob Marley. En la colección se pueden encontrar tenis, gorros, calcetines, jerseys retro y otros más casuales.

Chamarra Adidas Original de Jamaica | X:@jff_football

¿Cuándo estarán disponibles?

La colección cautivó al público no solo por sus modelos, sino también por ser una de las más ‘leales’ a las tradiciones de una cultura, pues sus diseños llenos de colores y los detalles que hacen resaltar la vida, combinados con el futbol hacen un conjunto perfecto.

El reggae, los impresionantes diseños y os colores vistosos ya están disponibles en la tienda digital de Adidas, los cuales tienen costos variados dependiendo tipo de artículo que se desee adquirir.