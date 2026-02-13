Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Qué son los Therians? La nueva tendencia en redes sociales

Los Therians son humanos que se creen animales en todo sentido/ChatGPT
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 11:30 - 13 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Estas personas actúan, se visten y aseguran ser animales como perros, provocando que su comportamiento se ha fuertemente criticado

En las últimas semanas, videos difundidos en TikTok e Instagram han mostrado a jóvenes caminando en cuatro patas, ladrando o utilizando máscaras y colas de animales en espacios públicos. Se identifican como “Therians”, una tendencia que ha generado conversación y debate en redes sociales.

Los Therians es una tendencia de personas que se ponen máscara de animales y actúan como si fueran uno/X:@LuisValLe_A

¿Qué significa ser Therian?

El término Therian hace referencia a personas que aseguran autopercibirse como animales, particularmente como perros, zorros, gatos o ratas. Más allá de una estética o disfraz, quienes forman parte de esta tendencia afirman sentir una conexión profunda con la especie con la que se identifican.


En distintos videos se observa a jóvenes reunidos en parques, interactuando entre ellos mientras saltan, ladran o se desplazan en cuatro patas, e incluso conviven con mascotas de otras personas.

Una tendencia viral entre adolescentes

Gran parte del contenido viral proviene de adolescentes, principalmente en Argentina, aunque la tendencia ha comenzado a replicarse en otros países. En algunos casos, utilizan máscaras elaboradas y accesorios que simulan colas o pelaje, reforzando la caracterización.


Uno de los videos más compartidos muestra a una joven que, mientras interactuaba con un perro, fue mordida en el brazo. El material generó múltiples reacciones y comentarios en redes sociales.

La tendencia de los Therians se ha presentado principalmente en Argentina/X: @merelista

Debate en redes: humor y preocupación

La aparición pública de los Therians ha provocado opiniones divididas. En plataformas digitales, algunos usuarios reaccionan con humor, mientras que otros expresan inquietud por posibles riesgos físicos, especialmente cuando la interacción con animales reales puede derivar en accidentes.


En el caso del video de la adolescente mordida, algunos internautas sugirieron que podría tratarse de un montaje digital, mientras que otros cuestionaron el contexto en el que se desarrolló la situación.

¿Fenómeno cultural o falta de límites?

Especialistas consultados en distintos espacios mediáticos han señalado que el fenómeno no necesariamente responde a un trastorno psicótico. Psicólogos indican que podría tratarse de conductas asociadas a procesos de identidad y búsqueda de pertenencia, así como a dinámicas propias de redes sociales.


Algunos expertos también apuntan a la importancia de la supervisión familiar y los límites en la crianza, especialmente cuando estas prácticas implican exposición pública o riesgos físicos.

Una nueva tribu urbana digital

El fenómeno Therian se perfila como una tribu urbana impulsada por redes sociales, donde la visibilidad y la viralidad juegan un papel central. Aunque para algunos se trata de una expresión identitaria, para otros representa una conducta que requiere acompañamiento y orientación.


Por ahora, los Therians continúan generando conversación en plataformas digitales, donde cada nuevo video suma miles de visualizaciones y comentarios.

@powerfitjimmy Therian mordido por perro #therian #viralvideo #fyp #argentina ♬ New Sun - Chihei Hatakeyama
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Últimos videos
Lo Último
13:32 Ángel Correa, confundido por localía de Cruz Azul: "No sé cuál es su cancha"
13:18 Upamecano 2030: El defensor francés renovó con el Bayern Múnich
12:51 América recibe oferta millonaria por Brian Rodríguez desde Europa
12:51 LeBron James, el jugador de más edad con un triple-doble en la historia de la NBA
12:49 Disfraz de “arbusto” del Super Bowl LX de Bad Bunny se vende por 85 mil pesos
12:49 Harry Styles anuncia listening party en CDMX: fecha y cómo registrarte
12:47 Caliente.mx presenta el arranque de CIBACOPA 2026 con 11 equipos y nuevo formato
12:43 Luka Doncic 'enseña' español a sus compañeros de los Lakers con 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny
12:31 Comité de arbitros admite error en el gol anulado a Barcelona ante Atlético de Madrid
12:06 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Pachuca vs Atlas? EN VIVO
Tendencia
1
Futbol Turco Mohamed apunta a dejar el Toluca en el verano
2
Futbol Jamaica presenta colección Adidas Originals en honor a Bob Marley y el reggae
3
Contra ¿Atentado contra Pepe Aguilar? Esto pasó cerca de su rancho en Zacatecas
4
Futbol Henry Martín pide perdón a la afición del América y asegura que se malinterpretaron sus palabras
5
Empelotados Christian Giménez deja Fox Sports y se une a un nuevo proyecto televisivo
6
Futbol Internacional Concachampions 2026: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup
Te recomendamos
Ángel Correa, confundido por localía de Cruz Azul: "No sé cuál es su cancha"
Futbol
13/02/2026
Ángel Correa, confundido por localía de Cruz Azul: "No sé cuál es su cancha"
Upamecano 2030: El defensor francés renovó con el Bayern Múnich
Futbol
13/02/2026
Upamecano 2030: El defensor francés renovó con el Bayern Múnich
América recibe oferta millonaria por Brian Rodríguez desde Europa
Futbol
13/02/2026
América recibe oferta millonaria por Brian Rodríguez desde Europa
LeBron James, el jugador de más edad con un triple-doble en la historia de la NBA
Basquetbol
13/02/2026
LeBron James, el jugador de más edad con un triple-doble en la historia de la NBA
Disfraz de “arbusto” del Super Bowl LX de Bad Bunny se vende por 85 mil pesos
Contra
13/02/2026
Disfraz de “arbusto” del Super Bowl LX de Bad Bunny se vende por 85 mil pesos
Harry Styles anuncia listening party en CDMX: fecha y cómo registrarte
Contra
13/02/2026
Harry Styles anuncia listening party en CDMX: fecha y cómo registrarte