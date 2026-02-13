¿Qué son los Therians? La nueva tendencia en redes sociales

En las últimas semanas, videos difundidos en TikTok e Instagram han mostrado a jóvenes caminando en cuatro patas, ladrando o utilizando máscaras y colas de animales en espacios públicos. Se identifican como “Therians”, una tendencia que ha generado conversación y debate en redes sociales.

Los Therians es una tendencia de personas que se ponen máscara de animales y actúan como si fueran uno/X:@LuisValLe_A

¿Qué significa ser Therian?

El término Therian hace referencia a personas que aseguran autopercibirse como animales, particularmente como perros, zorros, gatos o ratas. Más allá de una estética o disfraz, quienes forman parte de esta tendencia afirman sentir una conexión profunda con la especie con la que se identifican.

En distintos videos se observa a jóvenes reunidos en parques, interactuando entre ellos mientras saltan, ladran o se desplazan en cuatro patas, e incluso conviven con mascotas de otras personas.

La gente se esta encontrando los Therian y les esta arrojando comida como si fueran perros de la calle, encima los desagradecidos se ofende, jajajajaja



Los perros de verdad si son agradecidos, hasta vienen y te saludan 🐺 pic.twitter.com/vqAcGmLRQP — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) February 12, 2026

Una tendencia viral entre adolescentes

Gran parte del contenido viral proviene de adolescentes, principalmente en Argentina, aunque la tendencia ha comenzado a replicarse en otros países. En algunos casos, utilizan máscaras elaboradas y accesorios que simulan colas o pelaje, reforzando la caracterización.

Uno de los videos más compartidos muestra a una joven que, mientras interactuaba con un perro, fue mordida en el brazo. El material generó múltiples reacciones y comentarios en redes sociales.

La tendencia de los Therians se ha presentado principalmente en Argentina/X: @merelista

Debate en redes: humor y preocupación

La aparición pública de los Therians ha provocado opiniones divididas. En plataformas digitales, algunos usuarios reaccionan con humor, mientras que otros expresan inquietud por posibles riesgos físicos, especialmente cuando la interacción con animales reales puede derivar en accidentes.





En el caso del video de la adolescente mordida, algunos internautas sugirieron que podría tratarse de un montaje digital, mientras que otros cuestionaron el contexto en el que se desarrolló la situación.

¿Fenómeno cultural o falta de límites?

Especialistas consultados en distintos espacios mediáticos han señalado que el fenómeno no necesariamente responde a un trastorno psicótico. Psicólogos indican que podría tratarse de conductas asociadas a procesos de identidad y búsqueda de pertenencia, así como a dinámicas propias de redes sociales.

Algunos expertos también apuntan a la importancia de la supervisión familiar y los límites en la crianza, especialmente cuando estas prácticas implican exposición pública o riesgos físicos.

“Un día mío es levantarme y entrenar los aullidos o los ladridos”🐺🐾



¿Qué son los "Therians" y cómo viven? pic.twitter.com/kwEhGrA1E5 — Resumido (@Resumidoinfo) February 8, 2026

Una nueva tribu urbana digital