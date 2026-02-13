Comité de arbitros admite error en el gol anulado a Barcelona ante Atlético de Madrid

Barcelona sufrió una goleada contundente por parte de Atlético de Madrid en la Ida de las Semifinales de Copa del Rey. El resultado final fue 4-0 en el Estadio Metropolitano; sin embargo, un gol en el segundo tiempo pudo haber cambiado el panorama del juego de Vuelta.

Dentro de los primeros diez minutos del segundo tiempo, los culés lograron anotar lo que era el 4-1, gol que los metía de lleno a la pelea por la hipotética remontada; sin embargo, el VAR lo echó para atrás.

Lamine Yamal descontento por el resultado en el Metropolitano | AP

Un error con afectaciones blaugranas

El gol al minuto 59 fue anotado por Pau Cubarsí tras una jugada complicada dentro del área, pero a pesar del festejo por parte del defensa y de sus compañeros, el VAR no reanudó de inmediato el juego, pues le fue notificado a José David Martínez que se tenía que revisar la acción.

El primero de los problemas en la revisión fue que, para tomar la decisión, el cuerpo arbitral tardó más de cinco minutos, causando el descontento tanto del equipo que iba perdiendo, como de los vencedores, pues no entendían por qué tardaban tanto en tomar una decisión que para ellos era sencilla.

La polémica arbitral no faltó en el encuentro | AP

Fue entonces que el árbitro central señaló que en efecto, existió un fuera de lugar, razón por la cual ya no contaba el gol, desatando el enojo por parte de los blaugranas, quienes ya se sentían motivados para conseguir una posible remontada, o al manos acercarse en el juego de Ida.

Problemas en la marcación

Incluso dentro de la transmisión, a los aficionados les quedaba duda si en verdad había fuera de lugar o no, ya que la repetición estaba completamente clara la situación por la cual se marcó el fuera de lugar y por lo que se había anulado el gol.

Un día después, el Comité Técnico de Árbitros ha revelado que en efecto, hubo un error por parte del videoarbitraje, mismo que ya tiene explicación.

El equipo VAR llevó a cabo el análisis de la jugada con el sistema de fuera de juego semiautomático. En el transcurso de dicho análisis se detectó como el sistema generó un fallo en la modelización de jugadores a través de los esqueletos, al detectar una situación de mucha densidad de jugadores