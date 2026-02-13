Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Disfraz de “arbusto” del Super Bowl LX de Bad Bunny se vende por 85 mil pesos

Venden uno de los cotizados disfraces de arbusto del Super Bowl LX/AP-eBay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 12:49 - 13 febrero 2026
Además del disfraz, se incluyen la radio donde recibían las indicaciones y snacks que les entregaron en los ensayos

Uno de los disfraces virales de “arbusto” utilizados durante el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX fue puesto a la venta en la plataforma eBay, apenas horas después de finalizar el evento.


El atuendo formó parte de la escenografía humana que acompañó la presentación del artista puertorriqueño, convirtiéndose en uno de los elementos más comentados del espectáculo.

El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX sigue dando de qué hablar/AP

Precio: 5 mil dólares

El vendedor publicó el artículo con un precio de 5 mil dólares, equivalente a poco más de 85 mil pesos mexicanos al tipo de cambio actual. En la descripción se detalla que se trata del “Disfraz oficial de Conejo de Césped del Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX”.


El anuncio especifica que el traje se encuentra en talla mediana y en estado “excelente”.

Un disfraz completo de arbusto fue puesto a la venta en una plataforma digital/eBay

¿Qué incluye el paquete?

Según la publicación, el paquete incluye:

  • Conjunto deportivo verde

  • Brazos cubiertos de césped (utilería oficial)

  • Pasamontañas

  • Arnés de hombro

  • Guantes

  • Radio interna utilizada durante los ensayos

Además, se añade una bolsa oficial del Super Bowl LX que, según el vendedor, fue entregada a los bailarines tras la presentación.

Además del disfraz, se incluyen diferentes objetos que se les entregó a cada uno de los extras/eBay

Snacks incluidos en la compra

Como parte adicional del paquete, el vendedor incluyó los snacks que recibían los performers durante los ensayos, entre ellos barras de proteína, barras de fruta orgánica y mezcla de frutos secos.


El anuncio fue publicado pocas horas después del partido del 8 de febrero de 2026, lo que sugiere una intención inmediata de capitalizar el momento viral del espectáculo.

¿Los bailarines podían quedarse con el vestuario?

De acuerdo con reportes de medios internacionales, algunos artistas que participaron en el show confirmaron que se les permitió conservar ciertas partes del disfraz, aunque no necesariamente la totalidad del traje escénico.


Esto explicaría cómo uno de los atuendos pudo llegar al mercado digital tan poco tiempo después del evento.

De utilería a objeto de colección

El disfraz de “arbusto” se convirtió en uno de los símbolos visuales del espectáculo de Bad Bunny, que rompió récord de audiencia con más de 135 millones de espectadores. Su aparición en eBay lo posiciona ahora como un posible objeto de colección ligado a la historia del Super Bowl LX.


Por el momento, el artículo continúa disponible en la plataforma con la leyenda de “alta demanda”, según la descripción del vendedor.

