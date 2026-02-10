¿Demanda contra Bad Bunny? Exigen investigación por “indecencia” en su show de medio tiempo

El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX quedó bajo la mira y podría derivar en una demanda, luego de que desde el Congreso de Estados Unidos se solicitó abrir una investigación contra la NFL y la televisora NBC por la supuesta “indecencia” del espectáculo del Conejo Malo, transmitido en televisión abierta y visto por todo tipo de público.

Congresista pide investigar a la NFL y NBC

El congresista republicano Andy Ogles envió una carta al presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, en la que exigió una investigación para determinar quién autorizó la “aprobación deliberada y transmisión de contenido explícito e indecente” durante el show de Bad Bunny.

El legislador argumentó que el espectáculo fue visto por “decenas de millones de estadounidenses, incluidos niños y familias”.

Canciones señaladas por contenido explícito

En su escrito, Andy Ogles mencionó dos canciones específicas interpretadas por el cantante puertorriqueño durante el Half Time Show: Safaera

Yo Perreo Sola

Según el congresista, ambas contienen “referencias líricas sexualmente explícitas y coreografías abiertamente sugerentes”.

Añadió que el hecho de que las canciones se interpretaran en español, idioma que no es nativo para la mayoría de los estadounidenses, “no mitiga la naturaleza explícita del material”.

El show del Conejo Malo fue visto por millones de personas alrededor del mundo/AP

“Pura obscenidad”, acusa Andy Ogles

Para cerrar su carta, el legislador calificó la presentación de Bad Bunny como: “Pura obscenidad transmitida descaradamente por televisión nacional”. Además, sostuvo que “es ilegal exhibir estos actos flagrantes e indecentes en la vía pública”.

Esta investigación podría acabar en una demanda contra NFL, NBC o el propio Bad Bunny/AP

¿Podría haber una demanda contra Bad Bunny?