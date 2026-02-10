Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Rafaela Pimienta lanza promesa sobre Gilberto Mora: “Lo voy a vender muy caro”

Gilberto Mora ROTA
Gilberto Mora l RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez 10:13 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La agente de futbolistas asegura que hará que el juvenil sea muy respetado

Gilberto Mora sigue siendo una de las sensaciones juveniles en la Liga MX, el jugador de los Xolos de Tijuana busca un lugar en la Selección Mexicana para el Mundial 2026 después de destacar en la Sub20 en dejó gratas sensaciones.

Ante esto, la agente del futbolista Rafaela Pimienta aseguró que buscará vender muy caro a su jugador para lograr que sea muy respetado entre el futbol de la élite. Cabe mencionar que ha sonado para a equipos grandes futbol europeo.

“Voy a hacer todo mi esfuerzo para vender a Gilberto Mora muy caro, porque si sale caro será muy respetado”, reveló en entrevista con Claro Sports en donde puntualizó que no hay urgencia por mocionarlo en estos momentos y buscarán el sitio ideal.

“No tenemos prisa con Gilberto Mora. ¿Los equipos lo quieren? Sí, pero tenemos que ver si sitio ideal en dónde se va a desarrollar.  A esta edad, no puedes ser el mejor de tu equipo, si eres el mejor, tienes que cambiar. Tiene que ser el chico que mira a los otros para ser cómo él, mencionó.

Gilberto Mora en el estadio de Xolos en el CL2026 l IMAGO7

¿No se valora al futbolista mexicano?

Por otra parte, resaltó su inconformidad de que el mexicano menos valorado: “Me enoja mucho. ¿Por qué un jugador que juega en Brasil puede costar 80 millones y si está en México tiene que costar ocho? ¿El campeonato brasileño es tan mejor que el mexicano? no. Los europeos quieren hacer creer a los mexicanos que no pueden tener este valor“.

Gilberto Mora en el CL2026 l IMAGO7

¿En cuánto está cotizado Gilberto Mora?

Gilberto Mora sigue aumentando su valor como la espuma, tan solo unos torneos en el que se ha hecho notar su calidad; el juvenil de los Xolos de Tijuana ya se encuentra con un valor de 17.5 millones, según información que reveló CIES Football OBS recientemente.

El sitio web dedicado a presentar datos y análisis exclusivos sobre futbolistas, resalta que el mediocampista se encuentra en el segundo puesto de los mexicanos más valiosos, sólo por detrás de Santiago Giménez quien está valuado en 31.4 millones de euros.

Gilberto Mora presenta pubalgia | IMAGO7

Cabe mencionar, que a finales del año pasado The Athletic lo incluyó en un ranking especial de los 100 mejores jugadores que se espera estén disputando la Copa del Mundo con su respectiva selección, dicho medio lo colocó en el lugar 97.

Últimos videos
Lo Último
10:26 VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
10:13 Rafaela Pimienta lanza promesa sobre Gilberto Mora: “Lo voy a vender muy caro”
10:09 Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
09:52 Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
09:39 México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
09:35 ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
09:27 ¿Quién es Ann Michael Hudson, esposa de Drake Maye y sensación de la NFL?
09:20 ¡Aplastante! Televisa se lleva el rating del Super Bowl LX en México
09:02 VIDEO: Detienen a Gaby “N”, acusada de arrastrar y matar a motociclista en Iztapalapa
08:55 Tigres vs Forge: ¿Cuándo y por dónde ver el juego de vuelta de la Concachampions?
Tendencia
1
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
2
Fórmula 1 La polémica detrás del anuncio de Cadillac F1: Michael Bay acusa plagio, demandó y buscó bloquearlo
3
Futbol Internacional Joan Laporta renuncia a la presidencia del FC Barcelona
4
Empelotados ¿Adiós a TV Azteca? Esto se sabe de la ausencia de Martinoli en el Toluca vs Cruz Azul
5
Futbol ¡A contrarreloj! América avanza para cerrar a un lateral sudamericano antes del cierre de registros
6
Futbol México Sub-17 goleó a Barbados y aseguró la clasificación al Mundial de la categoría
Te recomendamos
VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
Contra
10/02/2026
VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
Gilberto Mora ROTA
Futbol
10/02/2026
Rafaela Pimienta lanza promesa sobre Gilberto Mora: “Lo voy a vender muy caro”
Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
Otros Deportes
10/02/2026
Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
Futbol
10/02/2026
Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
10/02/2026
México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
Futbol
10/02/2026
¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026