¡Vale oro! Gilberto Mora se convierte en el segundo mexicano más valioso, solo por detrás de Santi Giménez

Gilberto Mora sigue aumentando su valor como la espuma, tan solo unos torneos en el que se ha hecho notar su calidad; el juvenil de los Xolos de Tijuana ya se encuentra con un valor de 17.5 millones, según CIES Football OBS.

Gilberto Mora en el estadio de Xolos en el CL2026 l IMAGO7

Con el registro, del sitio web dedicado a presentar datos y análisis exclusivos sobre futbolistas, el mediocampista se encuentra en el segundo puesto de los mexicanos más valiosos, sólo por detrás de Santiago Giménez quien está valuado en 31.4 millones de euros.

Santi Giménez y Johan Vásquez l IMAGO7

¿Gilberto Mora, la mayor promesa?

Cabe mencionar, que a finales del año pasado The Athletic lo incluyó en un ranking especial de los 100 mejores jugadores que se espera estén disputando la Copa del Mundo con su respectiva selección, dicho medio lo colocó en el lugar 97.

Gilberto Mora se ubicó de manera sorpresiva en la posición número 97 de la selecta lista, consolidándose como uno de los tres únicos representantes de Concacaf en el top 100. Los otros dos futbolistas de la confederación que lo acompañan son el estadounidense Christian Pulisic, quien aparece en el lugar 39, y el canadiense Alphonso Davies, situado en la posición 43.

Cabe mencionar, que The Athletic está encabezado por la superestrella francesa Kylian Mbappé. El selecto top 10 lo complementan otras figuras de élite mundial como Erling Haaland, Lamine Yamal, Harry Kane, Pedri, Jude Bellingham, Vinícius Jr., Lionel Messi, Kevin De Bruyne y el portero Gianluigi Donnarumma.

¿Quiénes completan el top ten de mexicanos más valiosos?

Con Santiago Giménez en el primer lugar y Gilberto Mora en el segundo puesto; Julián Quiñones aparece en el tercer sitio valorizado con 14.7 millones de euros. En el cuarto lugar aparece Germán Berterame con 14.4 y con 11.6 Bryan González completa el quinto sitio.

Johan Vásquez y Santiago Giménez en la Selección Mexicana l IMAGO7

Johan Vásquez se encuentra en el sexto sitio con 10.7 millones de euros, seguido de Marcel Ruiz con 10.5, Érik Lira con 10.2, Efraín Álvarez con 9.8 y finalmente, Rodrigo Huescas ocupa el décimo y último escalón con la cantidad de 9.7.