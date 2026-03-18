Liverpool vs Galatasaray: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Champions League?

El Liverpool se enfrentará al Galatasaray en un crucial partido de la Champions League 2025/2026 el miércoles 18 de marzo de 2026 a las 14:00 horas. El encuentro se disputará en el mítico estadio de Anfield, hogar de los 'Reds', y contará con el arbitraje del experimentado colegiado polaco Szymon Marciniak. Este duelo representa la vuelta de los octavos de final tras el partido de ida disputado hace apenas una semana.

En la fase de grupos de la Champions League, el Liverpool ocupa actualmente la tercera posición con 18 puntos tras haber disputado 8 partidos, con un balance ofensivo de 20 goles a favor y 8 en contra. Por su parte, el Galatasaray se encuentra en el puesto 20 con 10 puntos en los mismos 8 encuentros, habiendo anotado 9 goles y recibido 11. La diferencia de 8 puntos entre ambos equipos refleja la superioridad del conjunto inglés en la competición, aunque el resultado adverso en el partido de ida pone en riesgo su continuidad en el torneo.

Galatasaray vs Liverpool l AP

El Liverpool llega a este encuentro con un rendimiento irregular, habiendo conseguido dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los 'Reds' empataron recientemente contra el Tottenham Hotspur (1:1) en la Premier League el 15 de marzo, tras caer derrotados ante el propio Galatasaray (0:1) en el partido de ida de Champions League el 10 de marzo. Anteriormente, vencieron al Wolverhampton Wanderers (1:3) en la Copa FA el 6 de marzo, pero perdieron ante el mismo rival (2:1) en la Premier League el 3 de marzo. Su otra victoria fue una contundente goleada frente al West Ham United (5:2) el 28 de febrero. Por su parte, el Galatasaray atraviesa un momento excepcional con cinco victorias consecutivas. Los turcos derrotaron al Istanbul Basaksehir (3:0) en la Superliga el 14 de marzo, vencieron al Liverpool (1:0) en Champions League el 10 de marzo, se impusieron al Besiktas (0:1) en la Superliga el 7 de marzo, y consiguieron dos triunfos ante el Alanyaspor, uno en Copa (1:2) el 3 de marzo y otro en la Superliga (3:1) el 28 de febrero.

El historial reciente entre Liverpool y Galatasaray favorece claramente al equipo turco. En sus últimos cinco enfrentamientos, el Galatasaray ha conseguido tres victorias y un empate, mientras que el Liverpool solo ha ganado en una ocasión. El encuentro más reciente se disputó hace apenas una semana, el 10 de marzo de 2026, con victoria del Galatasaray por 1:0 en el partido de ida de esta eliminatoria de Champions League. Anteriormente, el 30 de septiembre de 2025, también en Champions League, el equipo turco se impuso por el mismo resultado. En diciembre de 2006, el Galatasaray venció 3:2 al Liverpool, aunque en septiembre de ese mismo año los ingleses habían ganado por idéntico marcador. El enfrentamiento más antiguo de los cinco registrados data de febrero de 2002, cuando ambos equipos empataron 1:1 en Estambul.

Galatasaray vence al Liverpool l AP

Dominik Szoboszlai se ha convertido en la pieza fundamental del mediocampo del Liverpool esta temporada. El internacional húngaro destaca por su visión de juego y capacidad para conectar las líneas de ataque y defensa. Su rendimiento en los últimos partidos ha sido notable, especialmente en la creación de oportunidades de gol y en la presión alta, elementos clave en el sistema de juego implementado por Arne Slot. Szoboszlai tendrá un papel crucial para intentar romper el sólido bloque defensivo del Galatasaray, que ya demostró su efectividad en el partido de ida. Por parte del Galatasaray, Lucas Torreira se ha erigido como el motor del equipo. El centrocampista uruguayo, con pasado en la Premier League, aporta equilibrio, intensidad y recuperación de balones. Su capacidad para cortar los ataques rivales y distribuir el juego ha sido determinante en la racha de victorias del equipo turco. En el partido de ida, Torreira fue fundamental para neutralizar las acometidas del Liverpool, y su duelo con Szoboszlai en el centro del campo promete ser uno de los puntos clave de este encuentro de vuelta.

Trofeo de la UEFA Champions League | AP

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER LIVERPOOL VS GALATASARAY?