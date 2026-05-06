Histórico basquetbolista fallece tras larga batalla contra el cáncer

El baloncesto internacional reportó este martes el fallecimiento de José 'Piculín' Ortiz a los 62 años, luego de permanecer más de dos años bajo tratamiento por cáncer colorrectal. La noticia fue confirmada por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, que informó sobre el deceso ocurrido en la madrugada.

El exjugador se encontraba hospitalizado en el Hospital Ashford desde el pasado 1 de mayo. Durante sus últimos días, permaneció acompañado por su esposa Sylvia Ríos, su hija Neira y familiares cercanos, de acuerdo con los reportes oficiales.

José 'Piculín' Ortiz recibiendo premio | AP

Trayectoria internacional y legado en Puerto Rico

Ortiz desarrolló una carrera profesional de más de dos décadas, en la que se consolidó como uno de los principales referentes de la selección nacional de Puerto Rico. Su etapa con el combinado se extendió de 1983 a 2004, participando en múltiples competencias internacionales de alto nivel.

A lo largo de su trayectoria, disputó cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos: Juegos Olímpicos de Seúl 1988, Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y Juegos Olímpicos de Atenas 2004, además de cinco Campeonatos Mundiales de baloncesto. Su constancia también lo llevó a establecer un récord de participaciones en el Torneo de las Américas.

José 'Piculín' Ortiz en homenaje de la NBA | AP

En el ámbito continental, destacó con el título del Preolímpico de 1995, además de mantener durante años una marca histórica de puntos en la competencia, superada posteriormente en 2015. Su desempeño lo llevó a ser incluido en el Salón de la Fama de la FIBA, reconocimiento a su impacto en el deporte.

Paso por la NBA y el baloncesto europeo

Nacido en Puerto Rico en 1963, Ortiz fue seleccionado en el Draft de 1987 por el Utah Jazz, organización con la que jugó durante las temporadas 1988-1989 y 1989-1990 dentro de la NBA.

Tras su paso por la liga estadounidense, continuó su carrera en Europa, especialmente en España, donde militó en equipos como Real Madrid Baloncesto y FC Barcelona Baloncesto, con el que consiguió la Copa del Rey y fue subcampeón de la Copa de Europa. También jugó en clubes de Grecia, ampliando su recorrido internacional.

La carrera de “Piculín” Ortiz abarcó ligas en América y Europa, consolidando una presencia constante en el baloncesto profesional. Su trayectoria incluyó participaciones en distintas competiciones y equipos, además de un prolongado paso por la selección de Puerto Rico.