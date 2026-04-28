NBA Playoffs 2026: Thunder avanza tras barrer y Celtics, Spurs y Lakers buscan cerrar sus series hoy

El Oklahoma City Thunder se convirtió en el primer equipo en avanzar a las Semifinales de Conferencia tras barrer 4-0 a los Phoenix Suns en la primera ronda. Este martes, los Boston Celtics y los San Antonio Spurs podrían sellar su clasificación, mientras que el miércoles los Los Angeles Lakers y el Orlando Magic buscarán hacer lo propio. El resto de las series, por ahora, se mantienen igualadas.

Por tercera ocasión consecutiva, el Thunder completa una barrida en esta instancia. De la mano de Shai Gilgeous-Alexander, el primer sembrado del Oeste dio un golpe de autoridad en su búsqueda del bicampeonato, al imponerse 131-122 y sellar su pase en apenas cuatro juegos.

Luka Dončić jugando ante Oklahoma City Thunder | AP

Aún faltan semifinalistas por definirse

La actividad continúa este martes con dos equipos que podrían cerrar sus respectivas series. Los Boston Celtics regresan al TD Garden con la misión de finiquitar su eliminatoria ante los Philadelphia 76ers, mientras que los San Antonio Spurs buscarán hacer lo propio en casa frente a los Portland Trail Blazers.

En contraste, la serie entre los New York Knicks y los Atlanta Hawks se mantiene completamente abierta, empatada 2-2, por lo que el duelo de hoy podría inclinar la balanza rumbo a la siguiente ronda.

Jayson Tatum de los Celtics disputando un balón ante Kelly Oubre | AP

Para el miércoles, los Los Angeles Lakers están a una victoria de volver a unas semifinales de conferencia por primera vez desde 2023, aunque los Houston Rockets intentarán evitar la eliminación y remontar el 3-1. El ganador de esta serie ya tiene rival: el Thunder espera en la siguiente fase.

En el Este, los Detroit Pistons están contra las cuerdas y necesitan aprovechar la localía para no desperdiciar la gran temporada en la que lideraron su conferencia. Del otro lado, el Orlando Magic, impulsado por su joven núcleo encabezado por Paolo Banchero y Franz Wagner, busca dar la primera gran campanada de los playoffs.

¿Cuándo y dónde ver los Playoffs de la NBA?

Martes 28 de abril * Boston Celtics vs Philadelphia 76ers (BOS lidera 3-1) Hora: 5:00 pm Transmisión: Amazon Prime

Payton Pritchard en una jugada ante Boston | AP

* New York Knicks vs Atlanta Hawks (Serie empatada 2-2) Hora: 6:00 pm Transmisión: Amazon Prime

* San Antonio Spurs vs Portland Trail Blazers (SAS lidera 3-1) Hora: 7:30 pm Transmisión: Amazon Prime

Miércoles 29 de abril * Detroit Pistons vs Orlando Magic (ORL lidera 3-1) Hora: 5:00 pm Transmisión: Amazon Prime

Los Pistons definen su Eliminatoria ante Orlando Magic | AP

* Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors (Serie empatada 2-2) Hora: 5:30 pm Transmisión: Amazon Prime