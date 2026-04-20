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Basquetbol

La NBA tendrá otro MVP internacional, con Gilgeous-Alexander, Jokic y Wembanyama finalistas

Shai Gilgeous-Alexander | AP Nikola Jokic de los Nuggets l AP Victor Wembanyama está en su temporada de novato en la NBA | AP
Associated Press (AP) 00:06 - 20 abril 2026
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Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City, podría estar sumando un par de trofeos más a su colección. Victor Wembanyama, de San Antonio, tiene la posibilidad de hacer lo mismo

Gilgeous-Alexander —el vigente Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés) de la NBA— es uno de los finalistas para el máximo honor individual de este año, junto con Nikola Jokic, de Denver, y Wembanyama, de los Spurs, quien además es finalista a Jugador Defensivo del Año.

La racha de MVP internacionales de la NBA comenzó en 2019 y 2020 con Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, de ascendencia griega y nigeriana. Jokic, serbio, ganó en 2021, 2022 y 2024. Joel Embiid, de Filadelfia, quien nació en Camerún pero después se convirtió en ciudadano de Estados Unidos, obtuvo el premio en 2023, y el canadiense Gilgeous-Alexander lo ganó el año pasado.

Gilgeous-Alexander también es finalista al Jugador Clutch del Año esta temporada.

Gilgeous-Alexander fue elegido como el MVP de las Finales NBA | AP

La NBA anunció a los finalistas de siete premios individuales la noche del domingo y comenzará a anunciar a los ganadores el lunes. El premio a Jugador Defensivo —que se espera ampliamente que sea para Wembanyama— se dará a conocer entonces, seguido por Jugador Clutch el martes y Sexto Hombre el miércoles.

Mientras tanto, la apelación que metió a Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, en las boletas de votación podría darle un lugar en el All-NBA, pero no lo llevó a conseguir su primer MVP. No estuvo entre los tres primeros en la votación; los votantes emitieron sus boletas la semana pasada después de que Doncic y Cade Cunningham, de Detroit, ganaran apelaciones que los incluyeron en la boleta aunque no cumplían los términos de la regla de 65 partidos de la NBA para ser elegibles en la mayoría de los casos.

Nikola Jokic durante el juego ante los Trail Blazers | AP

Anthony Edwards, de Minnesota, perdió su apelación —pero aun así podría recibir un premio.

Edwards es finalista al Jugador Clutch del Año. No estuvo en la boleta para MVP, All-NBA y otros honores, pero sí en la de Clutch porque esos nominados fueron seleccionados por los entrenadores de la liga.

Anthony Edwards, en un partido con Georgia | AP

Los finalistas

  • MVP: Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City; Nikola Jokic, Denver; Victor Wembanyama, San Antonio.

  • Jugador Defensivo del Año: Wembanyama; Chet Holmgren, Oklahoma City; Ausar Thompson, Detroit.

  • Jugador Clutch: Anthony Edwards, Minnesota; Gilgeous-Alexander; Jamal Murray, Denver.

  • Jugador Más Mejorado: Nickeil Alexander-Walker, Atlanta; Deni Avdija, Portland; Jalen Duren, Detroit.

  • Sexto Hombre: Tim Hardaway Jr., Denver; Jaime Jaquez Jr., Miami; Keldon Johnson, San Antonio.

  • Entrenador del Año: J.B. Bickerstaff, Detroit; Mitch Johnson, San Antonio; Joe Mazzulla, Boston.

  • Novato del Año: VJ Edgecombe, Philadelphia; Cooper Flagg, Dallas; Kon Knueppel, Charlotte.

Victor Wembanyama celebra actuación de Spurs de San Antonio sobre Charlotte | AP
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