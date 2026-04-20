¿Descenderá Tottenham? Este es el camino final de los Spurs en su fatídica temporada de Premier League

Tottenham se podría convertir en uno de los equipos que descienda en la temporada 2025-2026 de la Premier League, la mala temporada que tuvo en la 24/25, se maquilló un poco con la consecución de la Europa League, pero este año se ha vuelto incluso peor su accionar con el paso de los partidos en la liga de Inglaterra.

El calendario para los Spurs no es sencillo, pero de la mano de su tercer entrenador en el año futbolístico tendrá que conseguir mantenerse dentro de los 17 equipos salvados de la competencia.

Tottenham Hotspur, frustrados por no conseguir la victoria ante el Brighton | AP

¿Qué le queda a los Spurs en el calendario?

El cuadro ahora dirigido por Roberto De Zerbi, viene de empatar de manera agónica ante Brighton, pero es un solo partido en el mes de abril es lo que le resta a Tottenham, casualmente, en contra del único club que tiene más que confirmada su pérdida de la categoría: Wolverhampton; este duelo se llevará a cabo el próximo sábado 25 de abril en el Molineaux, casa de los Wolves.

Es en el mes de mayo cuando viene un auténtico vendaval para ellos, pues primero se deberán medir a Aston Villa el 3 de mayo también en calidad de visitantes; regresarán a su estadio el día 11 para recibir a Leeds United, siendo esta la penúltima vez en la que jugarán en casa en la temporada.

Aficionados del Tottenham molestos en las gradas | AP

Los dos últimos partidos de los Spurs en la temporada y los que podrían ser sus últimos en la Premier League en al menos un año, serán dos auténticas finales; primero ante Chelsea en Stamford Bridge el 17 de mayo, para luego el 24, cerrar en su estadio ante Everton, esperando tener amplias posibilidades de salvar la categoría para ese momento.

¿Cómo marcha la tabla de posiciones en el fondo?

Por el momento, el único descendido de manera oficial es Wolverhampton, pues con solo 17 puntos a lo largo de 33 jornadas, sería imposible pensar en que pudieran quedarse en primera; su lugar será ocupado por el primer ascendido de manera directa: Coventry City.

Burnley está prácticamente a una derrota de ser relegado nuevamente a la Segunda División de Inglaterra, por lo que el último puesto de descenso queda prácticamente entre dos: West Ham United y Tottenham Hotspur, pero Nottingham Forest podría ponerse en peligro si estos dos últimos cierran bien y ellos tienen un mal desenlace de temporada.

De Zerbi es el nuevo entrenador del Tottenham l X:OfficialBHAFC