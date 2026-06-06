¿Extrañan a Marcelo Flores? Canadá empata ante Irlanda y deja dudas ante falta de gol

Canadá cerró su preparación previa al Mundial 2026 con un empate 1-1 frente a Irlanda, en un encuentro donde los norteamericanos generaron las mejores oportunidades de peligro, pero una vez más la falta de contundencia terminó por impedirles quedarse con la victoria.

Desde los primeros minutos, Canadá tomó la iniciativa del partido y buscó imponer condiciones mediante la posesión del balón y la velocidad de sus atacantes. Los dirigidos por su cuerpo técnico encontraron espacios por las bandas y comenzaron a generar llegadas constantes sobre el arco europeo, obligando a Irlanda a replegarse en varios momentos del compromiso.

¿Cómo llegó el autogol?

La recompensa para los canadienses llegó al minuto 23. Tras un tiro de esquina ejecutado desde la banda derecha, el defensor irlandés Jake O'Brien intentó despejar el balón, pero terminó enviándolo al fondo de su propia portería. El autogol significó el 1-0 y reflejó el dominio que Canadá había mostrado durante gran parte de la primera mitad.

Con la ventaja en el marcador, los locales mantuvieron la presión y continuaron buscando ampliar la diferencia. Sin embargo, la falta de precisión en la definición comenzó a convertirse en un problema recurrente. Varias oportunidades claras terminaron desperdiciadas, permitiendo que Irlanda permaneciera con vida en el encuentro.

Canadá celebrando el autogol ante Irlanda l X:CANMNT_Official

Para la segunda parte, el conjunto europeo ajustó sus líneas y encontró mayor equilibrio en el mediocampo. Poco a poco comenzó a acercarse al área canadiense y aprovechó algunos espacios que aparecieron conforme avanzaron los minutos. Aunque Canadá seguía generando peligro, el partido se fue tornando cada vez más equilibrado.

La insistencia irlandesa encontró premio al minuto 60. Una rápida jugada ofensiva terminó con una definición de Chiedozie Ogbene, quien aprovechó una desatención defensiva para vencer al guardameta canadiense y colocar el 1-1 que terminaría siendo definitivo en el marcador.

Canadá en su último juego de cara al Mundial 2026 l X:CANMNT_Official

Canadá no pudo llevarse la victoria

Durante el tramo final del compromiso, Canadá intentó reaccionar y recuperar la ventaja. Los norteamericanos adelantaron líneas, realizaron modificaciones ofensivas y generaron algunas ocasiones de peligro, pero nuevamente la falta de efectividad frente al arco rival les impidió capitalizar las oportunidades creadas.

Canadá ante Irlando en amistoso l X:CANMNT_Official