¿Viajas a Canadá? Así funciona la nueva medida que elimina la visa para algunos viajeros

Canadá anunció una nueva medida migratoria que busca facilitar el ingreso de visitantes internacionales y fortalecer sus relaciones económicas con la región Indo-Pacífico. A partir del pasado 26 de mayo de 2026, algunos ciudadanos de Indonesia y Malasia ya no tendrán que tramitar una visa tradicional para viajar al país norteamericano, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos establecidos por las autoridades canadienses.

La medida fue dada a conocer por la ministra de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC), Lena Metlege Diab, quien explicó que el objetivo es agilizar los procesos de viaje para visitantes considerados de bajo riesgo migratorio y, al mismo tiempo, impulsar el turismo, los negocios y los intercambios comerciales con dos de las economías más importantes del sudeste asiático.

Algunos ciudadanos de Indonesia y Malasia ya no tendrán que tramitar una visa / Magnific

¿Quiénes podrán viajar sin visa a Canadá?

Aunque el anuncio ha generado interés a nivel internacional, la eliminación de la visa no aplica para todos los ciudadanos de Indonesia y Malasia.

El beneficio está dirigido únicamente a quienes hayan sido evaluados previamente por las autoridades migratorias de Canadá o Estados Unidos. Por ello, únicamente podrán solicitar una Autorización Electrónica de Viaje (eTA) quienes cumplan con alguno de estos requisitos: Haber contado con una visa canadiense durante los últimos 10 años.

Tener vigente una visa de no inmigrante de Estados Unidos.

Las autoridades aclararon que quienes no cumplan con estas condiciones deberán seguir solicitando una visa tradicional para ingresar al país.

El beneficio está dirigido únicamente a quienes hayan sido evaluados previamente por las autoridades migratorias de Canadá o EU / Magnific

¿Qué es la eTA y cómo funciona?

La Autorización Electrónica de Viaje, mejor conocida como eTA, es un permiso digital que permite abordar vuelos con destino a Canadá sin necesidad de tramitar una visa de visitante. Se trata de un procedimiento completamente en línea, diseñado para reducir tiempos y simplificar los trámites migratorios.

Entre sus principales características destacan: Está vinculada electrónicamente al pasaporte del viajero.

Tiene una vigencia de hasta cinco años o hasta que expire el documento de viaje.

Permite realizar estancias temporales de hasta seis meses para turismo, negocios o tránsito.

Su costo es de aproximadamente 7 dólares canadienses.

En la mayoría de los casos, la aprobación se obtiene en cuestión de minutos.

Sin embargo, las autoridades recuerdan que contar con una eTA no garantiza automáticamente la entrada a Canadá, ya que la decisión final siempre dependerá de los oficiales migratorios en el punto de ingreso.

El gobierno canadiense detalló que los interesados deberán cumplir con algunos requisitos básicos para obtener la autorización electrónica / Magnific

La medida solo aplica para viajes por avión

Otro aspecto importante es que la autorización electrónica únicamente será válida para quienes ingresen al país por vía aérea. Los viajeros que pretendan entrar a Canadá por tierra o por mar deberán continuar realizando los trámites migratorios correspondientes y, en algunos casos, seguir solicitando una visa tradicional.

Por ello, las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente las condiciones del viaje antes de adquirir boletos o realizar reservaciones.

También se busca impulsar el turismo, los negocios y los intercambios comerciales / Magnific

Los requisitos para tramitar la eTA

El gobierno canadiense detalló que los interesados deberán cumplir con algunos requisitos básicos para obtener la autorización electrónica: Contar con un pasaporte vigente.

Tener una dirección de correo electrónico activa.

Disponer de una tarjeta bancaria para cubrir el pago del trámite.

Viajar a Canadá por vía aérea.

Comprobar que cumplen con los criterios especiales de elegibilidad establecidos para Indonesia y Malasia.

El trámite se realiza completamente en línea y forma parte de la estrategia canadiense para modernizar sus procesos migratorios.

Canadá busca fortalecer relaciones con Asia

La decisión también tiene un fuerte componente económico y geopolítico. Indonesia es actualmente la economía más grande del sudeste asiático y uno de los principales socios comerciales de Canadá en la región. Por su parte, Malasia ha incrementado significativamente sus intercambios comerciales con el país norteamericano durante los últimos años.

Además, miles de ciudadanos de ambas naciones visitan Canadá anualmente por motivos turísticos, educativos y de negocios, por lo que facilitar los viajes podría generar beneficios para diversos sectores económicos.

La medida fue dada a conocer por la ministra de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá / Magnific

No es una eliminación total de la visa

Pese a que el anuncio ha sido presentado como una eliminación del requisito de visa, las autoridades subrayan que en realidad se trata de una flexibilización dirigida únicamente a ciertos viajeros que ya cuentan con antecedentes migratorios favorables.

Por ello, quienes no hayan tenido una visa canadiense reciente o no cuenten con una visa vigente de Estados Unidos deberán continuar realizando el procedimiento tradicional para ingresar a Canadá.