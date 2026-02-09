Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

México activa visa electrónica para brasileños desde 2026 cómo funciona y desde cuándo aplica

Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:39 - 09 febrero 2026
El mecanismo digital permite que los viajeros completen todo el trámite de forma 100% online, sin necesidad de acudir a una representación consular en Brasil

México activó oficialmente la visa electrónica para ciudadanos de Brasil que deseen ingresar al país como visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas. La medida comenzó a aplicarse el 5 de febrero de 2026 y forma parte de una estrategia para facilitar la movilidad internacional y fortalecer la relación bilateral entre ambas naciones.

México activó la visa electrónica para ciudadanos brasileños a partir del 5 de febrero de 2026, con el objetivo de agilizar el ingreso al país por vía aérea./ Pixabay

Con este nuevo esquema, las autoridades mexicanas establecieron que los brasileños deberán contar con una autorización digital previa para viajar a México por turismo, negocios o tránsito. El sistema sustituye gradualmente la visa tradicional emitida en consulados y permite realizar el trámite de manera completamente digital.

La visa electrónica está dirigida a personas con pasaporte brasileño ordinario que ingresen al país por vía aérea. Se trata de una autorización de entrada única y permite permanecer en territorio mexicano hasta por 180 días, siempre bajo la condición de no realizar actividades remuneradas.

El nuevo trámite migratorio para brasileños se realiza completamente en línea y elimina la necesidad de acudir a un consulado mexicano./ Pixabay

¿Quiénes deben tramitar la visa electrónica y qué condiciones tiene?

El trámite es obligatorio para ciudadanos brasileños que no cuenten con otra forma de exención de visa vigente. En caso de que la solicitud electrónica no sea aprobada, el solicitante podrá iniciar el proceso para obtener una visa consular tradicional a través de una representación diplomática mexicana.

La implementación de este sistema busca reducir tiempos de espera, eliminar trámites presenciales y ofrecer mayor certeza a los viajeros antes de su llegada al país, además de mejorar el control migratorio en los puntos de entrada.

Ciudadanos de Brasil deberán presentar su autorización digital al abordar su vuelo y al llegar a territorio mexicano./ Pixabay

¿Cómo se tramita la nueva visa electrónica mexicana?

El proceso se realiza en línea mediante una plataforma oficial del Gobierno de México. Los solicitantes deben contar con un pasaporte vigente, completar un formulario con datos personales y de viaje, realizar el pago correspondiente y conservar la autorización electrónica para presentarla al momento de abordar su vuelo y al ingresar a México.

Esta medida cobra especial relevancia en 2026, un año clave para el turismo internacional en México, y busca garantizar una entrada ordenada y segura de visitantes brasileños, uno de los mercados más importantes de Sudamérica para el país.

La visa electrónica permite a viajeros brasileños ingresar a México como visitantes sin realizar actividades remuneradas, con una estancia de hasta 180 días./ Pixabay
