¡Otra mega fuga de agua en CDMX! Ahora fue en Xochimilco
Una nueva mega fuga de agua potable se registró este viernes 15 de mayo en la alcaldía Xochimilco, provocando inundaciones, daños en viviendas y afectaciones en sembradíos de la zona sur de la Ciudad de México.
El incidente ocurrió en la zona de San Francisco Tlalnepantla y la colonia Tepozanes, donde una tubería de gran tamaño colapsó y provocó que miles de litros de agua se extendieran rápidamente por calles y terrenos.
Corrientes de agua inundaron calles y casas
Vecinos reportaron que el agua comenzó a salir con gran presión, formando fuertes corrientes que avanzaron entre caminos, viviendas y zonas agrícolas.
Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron calles completamente inundadas y corrientes similares a pequeños ríos descendiendo entre casas y sembradíos.
De acuerdo con reportes preliminares, al menos:
20 viviendas resultaron afectadas
Hubo daños en patios y calles
Sembradíos quedaron inundados
La tubería rota era de gran tamaño
Medios locales señalaron que la fuga ocurrió tras la ruptura de una tubería de aproximadamente 61 pulgadas de diámetro, perteneciente a la red de agua potable que abastece distintas zonas del sur de la capital.
La fuerza del agua provocó afectaciones en áreas cercanas a zonas ejidales y caminos rurales de Xochimilco.
Autoridades desplegaron operativo
Tras el reporte de la fuga, personal de Protección Civil, Equipos hidráulicos y Servicios de emergencia acudieron al lugar para controlar la situación y comenzar las maniobras de reparación.
Las autoridades también realizaron trabajos para retirar agua acumulada y evitar mayores daños en viviendas y terrenos.
Vecinos critican desperdicio de agua
Habitantes de la zona expresaron preocupación por el desperdicio de miles de litros de agua potable, especialmente en medio de los problemas de abastecimiento que enfrenta la Ciudad de México.
En redes sociales, usuarios compartieron videos y fotografías de la emergencia mientras cuestionaban el estado de la infraestructura hidráulica de la capital.
Es la segunda mega fuga en menos de una semana
La fuga en Xochimilco ocurrió apenas días después de otra emergencia similar registrada en la alcaldía Iztapalapa.
En aquella ocasión, una tubería de 48 pulgadas colapsó en la zona de Los Reyes Culhuacán, provocando inundaciones, daños en viviendas y fuertes corrientes sobre Avenida Tláhuac.
El incidente dejó:
Calles anegadas
Vehículos atrapados
Comercios afectados
Más de 30 viviendas dañadas
Mega fugas generan preocupación
Las dos emergencias registradas en menos de una semana han generado preocupación sobre las condiciones de la infraestructura hidráulica en la Ciudad de México.
Las autoridades continúan realizando evaluaciones para determinar las causas de la ruptura de la tubería en Xochimilco y cuantificar los daños provocados por la mega fuga.
#Alerta 🚨⚠️ REPORTAN FUERTE FUGA DE AGUA EN XOCHIMILCO ⚠️💧😰— Álvaro Obregón Digital 🇲🇽🫶🏼 (@_AOdigital) May 15, 2026
Una fuga de agua de grandes proporciones fue reportada en el cruce de Capulines y José López Portillo, en la colonia San Francisco Tlalnepantla de Ciudad de México.
Vecinos y automovilistas alertaron sobre… pic.twitter.com/ZRRpWtD5LV