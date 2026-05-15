¡Otra mega fuga de agua en CDMX! Ahora fue en Xochimilco

Una nueva mega fuga de agua potable se registró este viernes 15 de mayo en la alcaldía Xochimilco, provocando inundaciones, daños en viviendas y afectaciones en sembradíos de la zona sur de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió en la zona de San Francisco Tlalnepantla y la colonia Tepozanes, donde una tubería de gran tamaño colapsó y provocó que miles de litros de agua se extendieran rápidamente por calles y terrenos.

La presión del agua hacía parecer que aquello era un río/RRSS

Corrientes de agua inundaron calles y casas

Vecinos reportaron que el agua comenzó a salir con gran presión, formando fuertes corrientes que avanzaron entre caminos, viviendas y zonas agrícolas.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron calles completamente inundadas y corrientes similares a pequeños ríos descendiendo entre casas y sembradíos.

De acuerdo con reportes preliminares, al menos: 20 viviendas resultaron afectadas

Hubo daños en patios y calles

Sembradíos quedaron inundados

Varias casas resultaron inundadas, así como sembradíos de la zona/N+

La tubería rota era de gran tamaño

Medios locales señalaron que la fuga ocurrió tras la ruptura de una tubería de aproximadamente 61 pulgadas de diámetro, perteneciente a la red de agua potable que abastece distintas zonas del sur de la capital.

La fuerza del agua provocó afectaciones en áreas cercanas a zonas ejidales y caminos rurales de Xochimilco.

Autoridades desplegaron operativo

Tras el reporte de la fuga, personal de Protección Civil, Equipos hidráulicos y Servicios de emergencia acudieron al lugar para controlar la situación y comenzar las maniobras de reparación.

Las autoridades también realizaron trabajos para retirar agua acumulada y evitar mayores daños en viviendas y terrenos.

Vecinos critican desperdicio de agua

Habitantes de la zona expresaron preocupación por el desperdicio de miles de litros de agua potable, especialmente en medio de los problemas de abastecimiento que enfrenta la Ciudad de México.

En redes sociales, usuarios compartieron videos y fotografías de la emergencia mientras cuestionaban el estado de la infraestructura hidráulica de la capital.

Esta es la segunda fuga de agua potable en CDMX en menos de una semana/N+

Es la segunda mega fuga en menos de una semana

La fuga en Xochimilco ocurrió apenas días después de otra emergencia similar registrada en la alcaldía Iztapalapa.

En aquella ocasión, una tubería de 48 pulgadas colapsó en la zona de Los Reyes Culhuacán, provocando inundaciones, daños en viviendas y fuertes corrientes sobre Avenida Tláhuac.

El incidente dejó: Calles anegadas

Vehículos atrapados

Comercios afectados

Más de 30 viviendas dañadas

Mega fugas generan preocupación

Las dos emergencias registradas en menos de una semana han generado preocupación sobre las condiciones de la infraestructura hidráulica en la Ciudad de México.

Las autoridades continúan realizando evaluaciones para determinar las causas de la ruptura de la tubería en Xochimilco y cuantificar los daños provocados por la mega fuga.