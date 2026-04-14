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VIDEO: Miles de litros de agua se desperdician por fuga en Álvaro Obregón

Calles de Álvaro Obregón se convirtieron en cascadas/X: @albertobymix
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:56 - 14 abril 2026
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Se reportan vehículos arrastrados y varias casas afectadas luego de que una calle inclinada se convirtiera en una cascada

Mientras en algunas zonas hay escasez que se ha prolongado por meses e incluso años, este martes, desde temprana hora, se ha reportado la fuga de miles de litros de agua potable en la alcaldía Álvaro Obregón.


El incidente convirtió una calle inclinada en una auténtica cascada, que ha arrastrado vehículos y afectado a varias casas de la colonia Torres de Potrero.

La mega fuga de agua arrastró varios carros en la colonia Torres de Potrero/X: @ArturoVill7

Fuga inició desde la madrugada

De acuerdo con reportes de vecinos, fue desde las 3:00 de la madrugada cuando se rompió un tubo de desfogue de aproximadamente 20 centímetros de diámetro.


Esto provocó de inmediato el desperdicio de agua, aumentando la presión conforme avanzaban las horas.

Calle se convierte en río

La calle Prolongación Marcadel, cuya característica es que está inclinada, se convirtió en un río con gran fuerza, donde el agua corría con tal intensidad que se llevaba todo a su paso.

Yo la reporté desde las tres de la mañana, subimos al compartimiento y al parecer la compuerta no se puede cerrar porque está en mantenimiento. El agua está a todo lo que da y no se puede detener. En estos momentos es muy peligroso. Aproximadamente 20 casas ya se inundaron y las personas no podían salir de su casa; incluso la presión se llevó a carros estacionados”, declaró un vecino a Telediario.

Autoridades tardan en llegar

Fue hasta las 7:30 de la mañana cuando elementos de Protección Civil de la alcaldía Álvaro Obregón, así como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, comenzaron a llegar al lugar para atender la emergencia.


Hasta el momento, no se tiene un saldo oficial, sin embargo, se reportan varios carros arrastrados por el agua, casas inundadas y miles de litros desperdiciados.

Equipos de emergencia ya están en la zona para atender la situación/X: @AlcaldiaAO

Alcaldía atiende la emergencia

“Personal de Protección Civil y Obras de la alcaldía ya se encuentra en Torres de Potrero. Se realizó acordonamiento de zona para facilitar trabajo de cierre de válvulas”, informó mediante redes sociales la alcaldía Álvaro Obregón.

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