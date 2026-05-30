Chepo de la Torre recuerda su etapa en Selección Mexicana y el infame Aztecazo

El Estadio Azteca -ahora Banorte- es un auténtico fortín para la Selección Mexicana, pues en toda su historia solamente ha perdido ocho partidos, de los cuales dos fueron de carácter oficial. Una de dichas derrotas fue en el Hexagonal rumbo al Mundial de 2014, ante su similar de Honduras.

En el banquillo de aquel "Aztecazo" se encontraba José Manuel 'Chepo' de la Torre, quien recientemente recordó aquella noche gris en el Coloso de Santa Úrsula. El exentrenador mexicano comentó que no le sorprendió su despido tras aquella derrota de 2-1 ante los Catrachos.

"No me sorprendió por las condiciones que se estaban dando, que eran muy fuertes en ese momento, y es normal por la presión que existe. Si se ganaba aquel encuentro se clasificaba, pero las circunstancias no se dieron y terminé saliendo", comentó De la Torre.

Chepo de la Torre, en 2013, con Selección Mexicana | IMAGO7

Critica a Javier Aguirre y su concentración

Javier Aguirre inició una concentración con futbolistas de la Liga MX el pasado 6 de mayo, pese a que algunos lograron clasificar a Liguilla con sus respectivos clubes. Ante dicha situación, Chepo de la Torre aseguró que solamente poner a entrenar a los futbolistas también les quita ritmo de juego.

"Yo creo que el nivel del jugador lo adquieres jugando y compitiendo. Creo que si lo sacas únicamente a entrenar, sí le puedes quitar ritmo competitivo. Ahora llegará el momento de los partidos de preparación previos al Mundial y eso servirá para que lleguen mucho mejor a lo que será la Copa del Mundo", aseveró el también estratega.

Alexis Vega, en concentración con Selección Mexicana | IMAGO7

¿Los deja en competencia o planea una concentración? Chepo responde

José Manuel de la Torre aseguró que él habría dejado a los jugadores competir en sus respectivos clubes. Para el exentrenador del Tricolor es más fácil evaluar el nivel de los futbolistas en competencia.

"Yo los hubiera dejado en competencia, esa es la verdad, porque es donde mejor puedes evaluar el nivel que tienen los jugadores de cara a una Copa del Mundo siendo seleccionador nacional. No se midieron bien los tiempos y se tuvo que hacer de otra forma", explicó.