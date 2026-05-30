Los que se subieron al final: jugadores que hace seis meses no se veían en el Mundial con México

Con la convocatoria oficial de la Selección Mexicana próxima a salir, ya hay un panorama más claro de cómo estará conformada. Algunos de los elementos sorprendieron por la forma en la que destacaron en los últimos meses para colarse a la lista, ya que en su momento no estaban en el radar para ser incluidos.

¿Quiénes son los jugadores que se subieron al final del proceso?

Guillermo Martínez, de Pumas es uno de los claros ejemplos de esta situación, pues apenas en el Clausura 2026 comenzó a destacar ampliamente, gracias al trabajo realizado junto con Efraín Juárez. Por sus características, especialmente el juego aéreo, Javier Aguirre decidió incluirlo en la convocatoria.

Guillermo Martínez y su festejo tras anotar ante Ghana l IMAGO7

El ‘Memote’ había tenido una etapa irregular, en la que dejó de anotar continuamente, al grado de que la propia afición de Pumas dejó de brindarle confianza. El trabajo en los últimos meses le permitió integrarse al Tri para el Mundial 2026.

Brian Gutiérrez se luce ante Ghana l IMAGO7

Brian Gutiérrez también se coló a la lista para el Mundial, gracias a lo mostrado en Chivas recientemente. A pesar de que el mediocampista ya brillaba en Estados Unidos, fue hasta su paso en la Liga MX que comenzó a hacer ruido por su futbol de alta calidad.

La distribución de balón, el manejo del mismo y su golpeo preciso sorprendieron a los aficionados y, por supuesto, a Javier Aguirre y su cuerpo técnico, el cual optó por meterlo a la convocatoria para que dispute el Mundial con México.

Obed Vargas durante en partido contra Panamá l MEXSPORT

Tras su llegada al Atlético de Madrid, Obed Vargas llamó la atención del Tri, incluso el propio Javier Aguirre mencionó que al estar en una liga tan competitiva como la española, es difícil dejarlo fuera. Después de su paso por Seattle, el mediocampista arribó al conjunto Colchonero y consiguió su lugar en el Mundial 2026.

Otro de los casos de este tipo es Álvaro Fidalgo, quien se veía lejos de la Selección Mexicana hasta precisamente su salida del América, cuando realizó su naturalización para ser elegible para el Tri. El ‘Maguito’ recibió sus primeros minutos con el conjunto nacional y estará en la Copa del Mundo.

Álvaro Fidalgo y su primer entrenamiento con la Selección Mexicana, junto a Alexis Vega | IMAGO7

Con la lesión de Luis Ángel Malagón, la portería del Tri necesitaba un espacio para llenar, además de Carlos Acevedo y Raúl Rangel. A pesar de las críticas y dudas que rodeaban a Guillermo Ochoa, finalmente fue el elegido para que pueda disputar su sexto Mundial.

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