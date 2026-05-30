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Meta lanzará versiones de pago de Instagram, Facebook y WhatsApp: esto costarán las suscripciones Plus

Meta anunció nuevas versiones Plus de Instagram, Facebook y WhatsApp con herramientas exclusivas para usuarios de pago. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 22:30 - 29 mayo 2026
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Meta anunció nuevas suscripciones para Instagram, Facebook y WhatsApp que ofrecerán funciones exclusivas para quienes decidan pagar una cuota mensual

Las aplicaciones más populares de Meta están por entrar oficialmente al modelo de suscripción. La compañía confirmó el lanzamiento global de Instagram Plus, Facebook Plus y WhatsApp Plus, planes de pago que brindarán funciones adicionales sin sustituir las versiones gratuitas de las plataformas.

La estrategia busca diversificar los ingresos de Meta más allá de la publicidad y ofrecer herramientas premium para usuarios que desean una experiencia más personalizada en redes sociales y mensajería.

Las suscripciones de Meta estarán enfocadas en usuarios que buscan una experiencia más personalizada dentro de las aplicaciones. / iStock

¿Cuánto costarán Instagram Plus, Facebook Plus y WhatsApp Plus?

De acuerdo con la información difundida por Meta, los precios mensuales serán:

  • Instagram Plus: 3.99 dólares al mes. (69 pesos mexicanos)

  • Facebook Plus: 3.99 dólares al mes.

  • WhatsApp Plus: 2.99 dólares al mes. (51 pesos mexicanos)

La compañía señaló que el despliegue será gradual en distintos países durante las próximas semanas.

¿Qué funciones incluirá Instagram Plus?

Instagram Plus estará enfocado en creadores de contenido y usuarios frecuentes. Entre las novedades destacan:

  • Ver cuántas veces una historia fue reproducida nuevamente.

  • Crear listas de audiencia ilimitadas para Stories.

  • Destacar una historia una vez por semana para aumentar su alcance.

  • Extender la duración de una historia más allá de las 24 horas.

  • Ver historias de otros usuarios sin aparecer como espectador.

  • Personalizar iconos y fuentes del perfil.

  • Acceder a reacciones animadas exclusivas.

Instagram Plus ofrecerá nuevas opciones para historias y perfiles. / iStock

Facebook Plus ofrecerá herramientas similares

Facebook Plus incorporará varias de las funciones disponibles en Instagram Plus, incluyendo opciones avanzadas para historias, personalización de perfiles y métricas para comprender mejor la interacción con el contenido publicado.

¿Qué beneficios tendrá WhatsApp Plus?

En el caso de WhatsApp, la suscripción estará orientada principalmente a la personalización y organización de conversaciones.

Los usuarios podrán acceder a:

  • Temas exclusivos para la aplicación.

  • Tonos de llamada personalizados.

  • Más chats fijados en la parte superior.

  • Nuevas opciones para organizar listas.

  • Stickers premium y reacciones especiales.

WhatsApp Plus permitirá acceder a temas exclusivos, stickers especiales y más./ Pixabay

¿Las versiones gratuitas desaparecerán?

No. Meta aclaró que Facebook, Instagram y WhatsApp seguirán funcionando de forma gratuita para todos los usuarios. Las suscripciones Plus serán opcionales y estarán dirigidas a quienes busquen herramientas adicionales y una experiencia más completa dentro de las plataformas.

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