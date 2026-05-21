WhatsApp borrará mensajes después de leerlos; así funcionará

WhatsApp prepara un nuevo cambio para sus chats temporales y todo apunta a que la privacidad será el principal enfoque de la actualización.

La aplicación ya prueba una función que hará que ciertos mensajes desaparezcan automáticamente después de ser vistos por la otra persona, una dinámica distinta a la que actualmente manejan los mensajes efímeros.

La herramienta apareció en versiones beta de WhatsApp para Android y iPhone, donde usuarios detectaron nuevas opciones relacionadas con el tiempo de permanencia de los mensajes dentro de las conversaciones.

WhatsApp prueba una nueva función que borrará mensajes automáticamente después de ser vistos./ Pixabay

Hasta ahora, los mensajes temporales podían configurarse para eliminarse después de 24 horas, 7 días o 90 días desde el momento del envío. Sin embargo, el nuevo sistema cambiará completamente la forma en que funciona el temporizador.

Ahora el conteo comenzará únicamente cuando el destinatario abra el chat y vea el contenido enviado.

¿Qué cambiará con los nuevos mensajes temporales de WhatsApp?

De acuerdo con las pruebas detectadas en la beta, el usuario podrá elegir cuánto tiempo permanecerá visible el mensaje después de haber sido leído.

Las opciones contempladas por WhatsApp incluyen periodos de 5 minutos, 1 hora o 12 horas antes de que el contenido desaparezca automáticamente.

Además, la plataforma también prevé casos donde el mensaje nunca es abierto. Si eso ocurre, el contenido será eliminado después de 24 horas aunque permanezca sin leer.

La intención de esta función es reducir el tiempo que conversaciones privadas, fotografías, documentos o información sensible permanecen almacenados dentro de los chats.

Los nuevos mensajes desaparecerán minutos u horas después de que el destinatario los lea./ WABetainfo

WhatsApp refuerza herramientas de privacidad

En los últimos años, la aplicación ha integrado distintas funciones enfocadas en proteger conversaciones y ofrecer mayor control sobre los mensajes compartidos.

La diferencia con los mensajes efímeros tradicionales es que ahora el contenido no desaparecerá antes de ser leído, algo que ocurría con frecuencia cuando el temporizador iniciaba desde el envío.

Con este nuevo modelo, WhatsApp busca que los usuarios tengan la seguridad de que el destinatario sí alcanzó a ver el mensaje antes de que sea eliminado automáticamente.

Por ahora, la función continúa en etapa de pruebas y todavía no existe una fecha confirmada para su lanzamiento global.