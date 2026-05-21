¡Por el doblete! América vence a Gotham FC y avanza a la Final de la Concacaf W Champions Cup

El gran momento de forma del América Femenil se mantiene intacto. Apenas unos días después de coronarse de forma brillante en la Liga MX Femenil, el conjunto dirigido por Ángel Villacampa dio un golpe de autoridad en el plano continental al golear 4-1 (marcador global definitivo) a Gotham FC en el Estadio Hidalgo, sellando su boleto a la gran Final de la Concacaf W Champions Cup.

América vs Gotham FC | MEXSPORT

ASÍ FUE LA GOLEADA DE LAS ÁGUILAS

Con un triplete espectacular de Scarlett Camberos, las Águilas destronaron al cuadro estadounidense y se colocan a solo un paso de conseguir el tan ansiado doblete en este semestre.

El encuentro de Semifinal arrancó con las Águilas buscando imponer condiciones desde el silbatazo inicial. Aunque el duelo físico se hizo presente muy temprano con un fuerte choque que requirió la entrada de las asistencias médicas para atender a la arquera de Gotham, la propuesta ofensiva de las mexicanas no tardó en rendir frutos.

Al minuto 20, la zaguera Chidinma Okeke proyectó un gran servicio que dejó a Scarlett Camberos completamente sola frente al arco; la atacante azulcrema no perdonó y definió con frialdad para abrir el marcador.

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Gotham FC intentó reaccionar mediante disparos de larga distancia que pasaron desviados de la portería de Itzel Velasco, pero la zaga americanista se mantuvo sólida, permitiendo que el cuadro de Coapa se marchara al descanso con la ventaja mínima.

El complemento inició con una sacudida para las Águilas. Apenas al minuto 48, la escuadra de la NWSL aprovechó un descuido defensivo para emparejar el partido (1-1), obligando al técnico Ángel Villacampa a mover sus piezas de forma estratégica.

Al 55', el estratega español mandó a la cancha a Karen Luna, Nancy Antonio y Aylín Aviléz, una triple modificación que cambió por completo el rumbo de la eliminatoria. Solo dos minutos después del ajuste, al 57', Camberos firmó su doblete tras una gran jugada colectiva para devolverle la ventaja al América.

El momento anímico pertenecía por completo a las Águilas. Al minuto 70, la recién ingresada Aylín Aviléz anotó el tercero de la tarde, coronando una brillante exhibición de Geyse Ferreira, quien se apuntó su tercera asistencia del encuentro antes de salir de cambio entre aplausos.

La desesperación se apoderó de las vigentes campeonas de la Concacaf. Cerca del final, en el minuto 87, la defensora Harper derribó a una atacante mexicana dentro del área, ganándose la tarjeta amarilla y concediendo una pena máxima a favor de las Águilas.

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Un minuto más tarde, Scarlett Camberos tomó la responsabilidad desde los once pasos y selló su hat-trick, sentenciando el 4-1 definitivo que desató la fiesta en el Estadio Hidalgo.

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