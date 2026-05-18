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Futbol

América Femenil busca su primer título de la Concacaf W después de su campeonato en la Liga MX Femenil

Jugadoras de América en celebración ante Rayadas en la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de América en celebración ante Rayadas en la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Estephania Carrera
Estephania Carrera 12:06 - 18 mayo 2026
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Las campeonas de la Liga MX Femenil no conformes con su tercer título tienen en la mira su primer copa de la Concacaf W

América consiguió su tercer título en la Liga MX Femenil después de haber conseguido una racha de 5 subcampeonatos, aunque la fiesta en Coapa sigue, el club femenino tiene en la mira completar satisfactoriamente sus compromisos pendientes.

Tras un buen resultado a lo largo de su participación en la Concacaf W, las Águilas se encuentran en la etapa de Final Four, donde disputarán su pase a la final contra el Gotham FC, para conseguir un segundo título en lo que va del año.

Ángel Villacampa dirigiendo al América Femenil | MEXSPORT

En la Concacaf W del año pasado, América quedo en tercer lugar, en este torneo las azulcremas se encuentran en primer lugar de su grupo, aumentando las posibilidades de llegar a la etapa final del torneo resultado de su buena contundencia y efectividad en sus encuentros.

¿Cuándo juega América Final Four?

América Femenil jugará el miercoles 20 de mayo contra NY Gotham FC a las 17:30 hrs. El encuentro se disputara en el Estadio Hidalgo. En caso de que las Águilas pasen, jugarían la final el sábado 23 de mayo a las 19:30 hrs.

América Femenil l X:AmericaFemenil

Las azulcremas tras librar la sequía de falta de títulos después de un buenos torneos buscan consolidarse como campeonas de la Concacaf W y llevarse a Coapa su primer título internacional.

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