América Femenil rescata el fracaso de las Águilas de André Jardine en el Clausura 2026

Finalmente, Ángel Villacampa se reencontró con la gloria en la Liga MX Femenil de la mano de las Águilas del América, el conjunto Azulcrema conquistó su tercer título y el segundo para el entrenador español después de una serie de Finales frustradas.

El triunfo representó más que la coronación debido a que salvaron un Clausura 2026 opaco por parte del conjunto dirigido por André Jardine que por su parte se quedaron cortos tanto en la Copa de Campeones de Concacaf como en Liga MX.

Jugadoras de América en celebración en la obtención del título del Clausura 2026 | MEXSPORT

Un América gris de Jardine

Los pupilos del brasileño se quedaron en Cuartos de Final del torneo internacional luego de sucumbir ante el Nashville en el Estadio Banorte; mientras que, en el Clausura 2026 su presencia terminó en la también serie de ‘Cuartos’ ante Pumas.

Aunado a los fracasos los de Coapa no pudieron hacer valer la calidad de sus refuerzos y terminaron por dejar una imagen en el primer semestre del año, ahora buscarán revertir la situación para el Apertura 2026, después del Mundial.

André Jardine, entrenador del América | MEXSPORT

¿Cómo llegó la tercera corona para el América?

Después de la derrota en la ida en el Estadio BBVA, con un solitario gol de Alice Soto, las Águilas aprovecharon un par de errores de la portera Paola Manrique y le dieron la vuelta al marcador global con un contundente 3-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Justo antes del descanso, y minutos después de que Valeria del Campo no pudo definir lo que había sido un jugadón, llegó el 1-0 para América tras una confusión entre la defensa costarricense y la arquera Manrique.

Jugadoras de América en celebración ante Rayadas en la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Desde la banda derecha, Nancy Antonio mandó un centro raso que Del Campo no supo cortar y el balón llegó aparentemente fácil a las manos de Manrique. No obstante, la guardameta atacó mal y el esférico le rebotó en los brazos, tras lo cual Geyse definió el 2-0 al minuto 51.