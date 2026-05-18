Rey Felipe VI viajará a México para el Mundial 2026 por invitación de Sheinbaum

El rey Felipe VI de España confirmó que visitará México durante la Copa del Mundo 2026 luego de aceptar la invitación realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum para asistir al partido entre las selecciones de España y Uruguay.

La visita del monarca español se realizará el próximo 26 de junio de 2026 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, una de las sedes mexicanas del Mundial organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

La presidenta de México extendió una invitación al Rey de España para que viniera al Mundial en nuestro país/Presidencia de México

Felipe VI asistirá al España vs Uruguay

De acuerdo con información difundida por la Casa Real española, Felipe VI presenciará el encuentro entre España y Uruguay, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026.

El partido se disputará en el Estadio Guadalajara (Akron) y será el tercer encuentro de la selección española dentro del torneo.

El Rey Felipe VI es un gran aficionado al futbol/IG: @casareal.es

Sheinbaum realizó la invitación

Reportes señalan que la invitación fue realizada personalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum desde febrero pasado.

La mandataria mexicana también extendió invitaciones a representantes internacionales y jefes de Estado con motivo de la celebración del Mundial 2026, uno de los eventos deportivos más importantes a nivel global.

España jugará en México y Estados Unidos

La Selección de España quedó ubicada en el Grupo H de la Copa del Mundo y disputará partidos tanto en Estados Unidos como en México.

El calendario confirmado de “La Roja” incluye: España vs Cabo Verde — 15 de junio en Atlanta

España vs Arabia Saudita — 21 de junio en Atlanta

Uruguay vs España — 26 de junio en Guadalajara

Será precisamente este último encuentro el que contará con la presencia del rey Felipe VI.

El Estadio Akron de Guadalajara recibirá el Uruguay vs España le próximo 26 de junio/Imago7

Buscan fortalecer relación México-España

Medios internacionales señalaron que la visita ocurre en medio de intentos por fortalecer la relación diplomática entre México y España.

La presencia del monarca durante el Mundial también fue interpretada como un gesto de acercamiento entre ambos países tras años recientes marcados por tensiones políticas y diferencias diplomáticas.

Mundial 2026 atraerá visitas internacionales