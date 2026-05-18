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Precio del dólar hoy 18 de mayo: Tipo de cambio se mantiene estable en el arranque de semana

El dólar volvió a perder fuerza en el mercado/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 07:26 - 18 mayo 2026
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El billete verde se cotiza al inicio de la jornada en 16.95 pesos a la compra y 17.56 pesos a la venta

El precio del dólar hoy lunes 18 de mayo de 2026 se ubica en 17.27 pesos por unidad, mostrando un comportamiento estable en el inicio de operaciones bancarias en México.


La moneda estadounidense inicia la semana con pocos movimientos frente al peso mexicano, en un entorno donde el mercado cambiario continúa reaccionando a factores internacionales y expectativas económicas en Estados Unidos.

El dólar se cotiza al inicio de la jornada en 17.27 pesos por unidad/Google

Comparativa: así abre frente al cierre del viernes

Al cierre del viernes 15 de mayo, el dólar se cotizaba cerca de los 17.22 pesos, por lo que este lunes registra un ligero incremento de alrededor de cinco centavos.


El ajuste refleja un movimiento moderado del mercado, sin volatilidad importante. El peso pierde un poco de terreno, aunque conserva estabilidad.

El dólar sigue retrocediendo en el mercado de valores/Pixabay

Precio promedio del dólar a la compra y venta

En operaciones promedio del sistema bancario mexicano, el dólar se cotiza en:

  • Compra: 16.95 pesos

  • Venta: 17.56 pesos


La diferencia entre ambos precios continúa dentro de parámetros normales para el mercado cambiario nacional.


El dólar permanece por debajo de los 18 pesos en promedio.

Así se ha comportado el dólar en la última semana

Durante los últimos días, el tipo de cambio ha oscilado entre los 17.20 y 17.40 pesos, manteniendo una tendencia relativamente estable.


El mercado ha mostrado cautela ante las perspectivas económicas de Estados Unidos, particularmente por temas relacionados con inflación, tasas de interés y expectativas de crecimiento.


El peso mexicano continúa mostrando resistencia. Sin cambios abruptos.

La cotización del dólar puede variar, según cada institución bancaria | FREEPIK

Precio del dólar en bancos hoy lunes 18 de mayo

Estas son las cotizaciones del dólar en ventanillas bancarias de México:

  • Banco Azteca: compra en 16.00 | venta en 17.74

  • BBVA: compra en 16.39 | venta en 17.82

  • Banorte: compra en 16.15 | venta en 17.65

  • Santander: compra en 16.20 | venta en 17.90

  • Banregio: compra en 16.20 | venta en 18.00

  • BanBajío: compra en 16.60 | venta en 18.00

  • Afirme: compra en 16.40 | venta en 17.90

  • Monex: compra en 16.47 | venta en 18.20

  • Scotiabank: compra en 16.60 | venta en 17.85

  • Banamex / Citibanamex: compra en 16.78 | venta en 17.74


El tipo de cambio FIX se ubica en 17.3477 pesos, referencia oficial utilizada en operaciones financieras y comerciales.

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