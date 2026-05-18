Finn Bálor se burla de Penta Zero Miedo tras eliminación del Pachuca a manos de los Pumas

Luego del dramático de la eliminación de los Tuzos del Pachuca a manos de los Pumas en las Semifinales del Clausura 2026; Finn Bálor, luchador de la WWE, se burló de Penta Zero Miedo quien se ha declarado fanático del conjunto hidalguense.

El luchador irlandés apareció en redes sociales para lanzar su mensajito: “Amigo @PENTAELZEROM, adiós muchacho”, acompañado de un gif de la mascota mandando besitos, todo este desde su cuenta de X.

Finn Bálor celebra victoria frente a Andrade 'Cien Almas' | X @WWE

¿Penta es fiel seguidor del Pachuca?

Cabe mencionar, que hace algunos meses el oriundo de Ecatepec aclaró en exclusiva para RÉCORD cuál era el verdadero equipo que lleva en el corazón: el Pachuca. Todo después de se rumoraba que era seguidor del Cruz Azul.

“¿Quién dijo eso?”, preguntó 0M cuando le mencionamos a la Máquina. “No, yo le voy al Pachuca”, aclaró. “¿Tú no eres de Cruz Azul?”, se le volvió a cuestionar, a lo que el mexicano dejó claro cuál es el equipo de sus amores: “No, no, no. Pachuca 100%. Ya van dos veces que me dicen que Cruz Azul. No, Pachuca 100%”, recalcó.

Penta Zero Miedo haciéndo su entrada en WWE l INSTA: @penta_zero_miedo

Y es que esta confusión surgió a raíz de un video que circulaba en redes sociales, donde Penta señalaba que le iba al Cruz Azul desde la época del arquero Norberto Scoponi. Pero terminó por aclararlo a principios de 2025.

Finn Bálor y sus Pumas

Finn Balor, luchador de la WWE, continúa mostrando su apoyo al equipo de futbol mexicano. A través de redes sociales, el irlandés se ha vuelto viral por su apoyo al equipo universitario, tanto que en su momento apareció al entonar la nueva porra ‘¡CU, CU, Pumas!’

En diversas ocasiones, ha sido visto vistiendo la camiseta del equipo e incluso visitado las instalaciones del club y convividos momentos con los jugadores en La Cantera. A finales de 2023 Bálor compartió una fotografía en la que luce una sudadera del conjunto auriazul, mientras realiza el emblemático saludo al sonar el himno del equipo en el Estadio Olímpico Universitario.

Finn Bálor antes de un combate en Raw | WWE.COM