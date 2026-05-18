¡Toda la carne al asador! Austria lanza convocatoria para el Mundial 2026 con Alaba y compañía

Austria ya tiene definida su convocatoria oficial de 26 jugadores para disputar la Copa Mundial de 2026; la Selección dirigida por Ralf Rangnick aparece en el Grupo J junto a Argentina, Argelia y Jordania. El combinado afrontará el torneo con una mezcla de experiencia, juventud y futbolistas que militan en las principales ligas de Europa.

¿Quiénes son los convocados?

El gran referente de la lista vuelve a ser David Alaba, capitán y líder defensivo del equipo. El zaguero llega al Mundial con el objetivo de comandar a una generación que ilusiona a la afición austríaca tras varios años de crecimiento competitivo. Su experiencia internacional y capacidad para jugar tanto en defensa como en el mediocampo serán fundamentales para las aspiraciones del conjunto europeo.

David Alaba en entrenamiento con Austria l X:oefb1904

Otro de los nombres destacados es Marcel Sabitzer, volante con amplia trayectoria internacional y uno de los futbolistas más determinantes del plantel. Junto a él aparece Konrad Laimer, pieza clave por su despliegue físico, intensidad y versatilidad táctica, características que encajan perfectamente en el estilo dinámico que propone Rangnick.

Lamier con Austria l X:oefb1904

En ataque, Austria depositará gran parte de sus esperanzas en Marko Arnautovic, máximo referente ofensivo y uno de los jugadores más experimentados del grupo. El delantero será acompañado por atacantes como Michael Gregoritsch y Sasa Kalajdzic, quienes aportan potencia física y presencia en el área rival.

La nueva dinastia con mezcla de experiencia

La convocatoria también destaca por la inclusión de jóvenes talentos como Carney Chukwuemeka y Paul Wanner, futbolistas llamados a marcar el futuro del seleccionado austríaco. Ambos representan la renovación de una plantilla que busca competir de igual a igual frente a rivales de gran jerarquía en la fase de grupos.

En defensa, Austria contará con jugadores de experiencia internacional como Kevin Danso, Stefan Posch y Philipp Lienhart, quienes han sido habituales en las convocatorias recientes. Además, el mediocampo tendrá alternativas importantes con futbolistas como Nicolas Seiwald, Xaver Schlager y Christoph Baumgartner.

Convocatoria de Austria para el Mundial 2026 l X:oefb1904

Austria debutará en el Mundial frente a Jordania, en un duelo que podría ser determinante para sus aspiraciones de clasificación. Posteriormente tendrá el reto de enfrentarse a Argelia y cerrará la fase de grupos ante la vigente campeona Argentina, considerada favorita para liderar el sector. El equipo europeo intentará dar la sorpresa y avanzar a la siguiente ronda por primera vez en décadas.

Con una plantilla equilibrada y varios jugadores acostumbrados al máximo nivel competitivo, Austria llega al Mundial 2026 con la ilusión de convertirse en una de las selecciones revelación del torneo. La experiencia de sus líderes y el entusiasmo de las nuevas figuras alimentan la esperanza de realizar una histórica campaña en el Grupo J.

Jugador Posición Club Alexander Schlager Portero Red Bull Salzburg Florian Wiegele Portero Grazer AK Patrick Pentz Portero Brøndby IF David Affengruber Defensa Sturm Graz Kevin Danso Defensa RC Lens Stefan Posch Defensa Bologna David Alaba Defensa Real Madrid Philipp Lienhart Defensa Freiburg Phillipp Mwene Defensa Mainz 05 Alexander Prass Defensa Hoffenheim Marco Friedl Defensa Werder Bremen Michael Svoboda Defensa Venezia Xaver Schlager Mediocampista RB Leipzig Nicolas Seiwald Mediocampista RB Leipzig Marcel Sabitzer Mediocampista Borussia Dortmund Florian Grillitsch Mediocampista Hoffenheim Carney Chukwuemeka Mediocampista Borussia Dortmund Romano Schmid Mediocampista Werder Bremen Christoph Baumgartner Mediocampista RB Leipzig Konrad Laimer Mediocampista Bayern Munich Patrick Wimmer Mediocampista Wolfsburg Paul Wanner Mediocampista Bayern Munich Alessandro Schöpf Mediocampista Vancouver Whitecaps Marko Arnautovic Delantero Red Star Belgrade Michael Gregoritsch Delantero Freiburg Sasa Kalajdzic Delantero Wolverhampton Wanderers