¡Toda la carne al asador! Austria lanza convocatoria para el Mundial 2026 con Alaba y compañía
Austria ya tiene definida su convocatoria oficial de 26 jugadores para disputar la Copa Mundial de 2026; la Selección dirigida por Ralf Rangnick aparece en el Grupo J junto a Argentina, Argelia y Jordania. El combinado afrontará el torneo con una mezcla de experiencia, juventud y futbolistas que militan en las principales ligas de Europa.
¿Quiénes son los convocados?
El gran referente de la lista vuelve a ser David Alaba, capitán y líder defensivo del equipo. El zaguero llega al Mundial con el objetivo de comandar a una generación que ilusiona a la afición austríaca tras varios años de crecimiento competitivo. Su experiencia internacional y capacidad para jugar tanto en defensa como en el mediocampo serán fundamentales para las aspiraciones del conjunto europeo.
Otro de los nombres destacados es Marcel Sabitzer, volante con amplia trayectoria internacional y uno de los futbolistas más determinantes del plantel. Junto a él aparece Konrad Laimer, pieza clave por su despliegue físico, intensidad y versatilidad táctica, características que encajan perfectamente en el estilo dinámico que propone Rangnick.
En ataque, Austria depositará gran parte de sus esperanzas en Marko Arnautovic, máximo referente ofensivo y uno de los jugadores más experimentados del grupo. El delantero será acompañado por atacantes como Michael Gregoritsch y Sasa Kalajdzic, quienes aportan potencia física y presencia en el área rival.
La nueva dinastia con mezcla de experiencia
La convocatoria también destaca por la inclusión de jóvenes talentos como Carney Chukwuemeka y Paul Wanner, futbolistas llamados a marcar el futuro del seleccionado austríaco. Ambos representan la renovación de una plantilla que busca competir de igual a igual frente a rivales de gran jerarquía en la fase de grupos.
En defensa, Austria contará con jugadores de experiencia internacional como Kevin Danso, Stefan Posch y Philipp Lienhart, quienes han sido habituales en las convocatorias recientes. Además, el mediocampo tendrá alternativas importantes con futbolistas como Nicolas Seiwald, Xaver Schlager y Christoph Baumgartner.
Austria debutará en el Mundial frente a Jordania, en un duelo que podría ser determinante para sus aspiraciones de clasificación. Posteriormente tendrá el reto de enfrentarse a Argelia y cerrará la fase de grupos ante la vigente campeona Argentina, considerada favorita para liderar el sector. El equipo europeo intentará dar la sorpresa y avanzar a la siguiente ronda por primera vez en décadas.
Con una plantilla equilibrada y varios jugadores acostumbrados al máximo nivel competitivo, Austria llega al Mundial 2026 con la ilusión de convertirse en una de las selecciones revelación del torneo. La experiencia de sus líderes y el entusiasmo de las nuevas figuras alimentan la esperanza de realizar una histórica campaña en el Grupo J.
Jugador
Posición
Club
Alexander Schlager
Portero
Red Bull Salzburg
Florian Wiegele
Portero
Grazer AK
Patrick Pentz
Portero
Brøndby IF
David Affengruber
Defensa
Sturm Graz
Kevin Danso
Defensa
RC Lens
Stefan Posch
Defensa
Bologna
David Alaba
Defensa
Real Madrid
Philipp Lienhart
Defensa
Freiburg
Phillipp Mwene
Defensa
Mainz 05
Alexander Prass
Defensa
Hoffenheim
Marco Friedl
Defensa
Werder Bremen
Michael Svoboda
Defensa
Venezia
Xaver Schlager
Mediocampista
RB Leipzig
Nicolas Seiwald
Mediocampista
RB Leipzig
Marcel Sabitzer
Mediocampista
Borussia Dortmund
Florian Grillitsch
Mediocampista
Hoffenheim
Carney Chukwuemeka
Mediocampista
Borussia Dortmund
Romano Schmid
Mediocampista
Werder Bremen
Christoph Baumgartner
Mediocampista
RB Leipzig
Konrad Laimer
Mediocampista
Bayern Munich
Patrick Wimmer
Mediocampista
Wolfsburg
Paul Wanner
Mediocampista
Bayern Munich
Alessandro Schöpf
Mediocampista
Vancouver Whitecaps
Marko Arnautovic
Delantero
Red Star Belgrade
Michael Gregoritsch
Delantero
Freiburg
Sasa Kalajdzic
Delantero
Wolverhampton Wanderers
Este articulo fue realizado con la ayuda de la Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD