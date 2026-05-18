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Futbol

¡Toda la carne al asador! Austria lanza convocatoria para el Mundial 2026 con Alaba y compañía

Austria presenta su convocatoria para el Mundial 2026 l X:oefb1904
Ramiro Pérez Vásquez 08:54 - 18 mayo 2026
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El seleccionado de Ralf Rangnick se medirá a Jordania, Argentina y Argelia en el Grupo J

Austria ya tiene definida su convocatoria oficial de 26 jugadores para disputar la Copa Mundial de 2026; la Selección dirigida por Ralf Rangnick aparece en el Grupo J junto a Argentina, Argelia y Jordania. El combinado afrontará el torneo con una mezcla de experiencia, juventud y futbolistas que militan en las principales ligas de Europa.

¿Quiénes son los convocados?

El gran referente de la lista vuelve a ser David Alaba, capitán y líder defensivo del equipo. El zaguero llega al Mundial con el objetivo de comandar a una generación que ilusiona a la afición austríaca tras varios años de crecimiento competitivo. Su experiencia internacional y capacidad para jugar tanto en defensa como en el mediocampo serán fundamentales para las aspiraciones del conjunto europeo.

David Alaba en entrenamiento con Austria l X:oefb1904

Otro de los nombres destacados es Marcel Sabitzer, volante con amplia trayectoria internacional y uno de los futbolistas más determinantes del plantel. Junto a él aparece Konrad Laimer, pieza clave por su despliegue físico, intensidad y versatilidad táctica, características que encajan perfectamente en el estilo dinámico que propone Rangnick.

Lamier con Austria l X:oefb1904

En ataque, Austria depositará gran parte de sus esperanzas en Marko Arnautovic, máximo referente ofensivo y uno de los jugadores más experimentados del grupo. El delantero será acompañado por atacantes como Michael Gregoritsch y Sasa Kalajdzic, quienes aportan potencia física y presencia en el área rival.

La nueva dinastia con mezcla de experiencia

La convocatoria también destaca por la inclusión de jóvenes talentos como Carney Chukwuemeka y Paul Wanner, futbolistas llamados a marcar el futuro del seleccionado austríaco. Ambos representan la renovación de una plantilla que busca competir de igual a igual frente a rivales de gran jerarquía en la fase de grupos.

En defensa, Austria contará con jugadores de experiencia internacional como Kevin Danso, Stefan Posch y Philipp Lienhart, quienes han sido habituales en las convocatorias recientes. Además, el mediocampo tendrá alternativas importantes con futbolistas como Nicolas Seiwald, Xaver Schlager y Christoph Baumgartner.

Convocatoria de Austria para el Mundial 2026 l X:oefb1904

Austria debutará en el Mundial frente a Jordania, en un duelo que podría ser determinante para sus aspiraciones de clasificación. Posteriormente tendrá el reto de enfrentarse a Argelia y cerrará la fase de grupos ante la vigente campeona Argentina, considerada favorita para liderar el sector. El equipo europeo intentará dar la sorpresa y avanzar a la siguiente ronda por primera vez en décadas.

Con una plantilla equilibrada y varios jugadores acostumbrados al máximo nivel competitivo, Austria llega al Mundial 2026 con la ilusión de convertirse en una de las selecciones revelación del torneo. La experiencia de sus líderes y el entusiasmo de las nuevas figuras alimentan la esperanza de realizar una histórica campaña en el Grupo J.

Jugador

Posición

Club

Alexander Schlager

Portero

Red Bull Salzburg

Florian Wiegele

Portero

Grazer AK

Patrick Pentz

Portero

Brøndby IF

David Affengruber

Defensa

Sturm Graz

Kevin Danso

Defensa

RC Lens

Stefan Posch

Defensa

Bologna

David Alaba

Defensa

Real Madrid

Philipp Lienhart

Defensa

Freiburg

Phillipp Mwene

Defensa

Mainz 05

Alexander Prass

Defensa

Hoffenheim

Marco Friedl

Defensa

Werder Bremen

Michael Svoboda

Defensa

Venezia

Xaver Schlager

Mediocampista

RB Leipzig

Nicolas Seiwald

Mediocampista

RB Leipzig

Marcel Sabitzer

Mediocampista

Borussia Dortmund

Florian Grillitsch

Mediocampista

Hoffenheim

Carney Chukwuemeka

Mediocampista

Borussia Dortmund

Romano Schmid

Mediocampista

Werder Bremen

Christoph Baumgartner

Mediocampista

RB Leipzig

Konrad Laimer

Mediocampista

Bayern Munich

Patrick Wimmer

Mediocampista

Wolfsburg

Paul Wanner

Mediocampista

Bayern Munich

Alessandro Schöpf

Mediocampista

Vancouver Whitecaps

Marko Arnautovic

Delantero

Red Star Belgrade

Michael Gregoritsch

Delantero

Freiburg

Sasa Kalajdzic

Delantero

Wolverhampton Wanderers

Este articulo fue realizado con la ayuda de la Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD

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