Participante de Survivor pierde una pierna tras accidente y suspenden grabaciones

El reality show Survivor suspendió temporalmente sus grabaciones luego de que uno de sus participantes sufriera un grave accidente que derivó en la amputación parcial de una pierna mientras se encontraba en República Dominicana.

El concursante afectado fue identificado como Stavros Floros, un joven de 21 años originario de Grecia que participaba en la temporada 13 del programa de supervivencia versión griega.

Stavros Floros fue el participante que sufrió la amputación de una pierna/IG: @survivorgr2026

El accidente ocurrió fuera de la competencia

De acuerdo con los reportes internacionales, el incidente ocurrió durante un descanso de las grabaciones cuando Floros realizaba pesca submarina cerca de la isla Saona.

Las investigaciones preliminares señalan que el participante fue impactado por una embarcación turística mientras se encontraba bajo el agua.

La producción del reality aclaró que el accidente ocurrió fuera de las pruebas oficiales del programa.

Hélices de una lancha le provocaron graves heridas

Medios internacionales reportaron que las hélices de la embarcación le provocaron lesiones severas en las piernas.

El joven sufrió: Amputación parcial de la pierna izquierda

Graves lesiones en el tobillo derecho

Tras el accidente, fue trasladado de emergencia a un hospital en República Dominicana, donde permanece internado.

El accidente sucedió cuando una embarcación golpeó a Floros/RRSS

Survivor suspendió grabaciones

Luego de lo ocurrido, la cadena griega SKAI TV y la productora del reality anunciaron la suspensión temporal de: Las grabaciones

Las transmisiones del programa

La producción también informó que colaborará con el tratamiento médico y el proceso de rehabilitación del participante.

Emiten comunicado sobre el accidente

La empresa responsable del reality señaló en un comunicado: “el accidente parece haberse producido cuando una embarcación turística hirió al concursante mientras practicaba pesca submarina fuera del marco de la competición del reality show”.

Las autoridades locales y organismos portuarios iniciaron investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el incidente y determinar posibles responsabilidades.

Stavros Floros participaba en la temporada 13

Floros formaba parte de la temporada 13 de Survivor Greece, una de las versiones más populares del reality en Europa.

El programa se encontraba grabándose en playas y zonas turísticas de República Dominicana, país que frecuentemente sirve como sede para distintas ediciones internacionales de Survivor.

Los demás participantes recibieron la triste noticia en plena competencia/IG: @survivorgr2026

El caso genera impacto en redes sociales

La noticia provocó conmoción entre seguidores del reality y usuarios en redes sociales debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el concursante.

En distintas plataformas, usuarios expresaron preocupación por el estado de salud del participante y cuestionaron las condiciones de seguridad alrededor de las actividades realizadas fuera de la competencia.

Autoridades continúan investigando