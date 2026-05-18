¡Adiós Mundial! Joya de España y Barcelona sufre fractura

Adiós al Mundial. Las lesiones no saben de nombres ni momentos y esta vez la Selección de España se ve afectada al perder a Fermín López para la Copa del Mundo 2026.

Por medio de un comunicado, el FC Barcelona hizo oficial el parte médico de la lesión de Fermín López, quién el domingo sufrió una fractura del quinto metatarsiano, razón por la que tendrá que pasar por el quirófano y por ende, está descartado para jugar el Mundial con La Roja.

Fermín López festeja con España

"El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico."

Pese a no especificar tiempo de recuperación, es un hecho que el mediocampista blaugrana no estará listo para el Mundial.

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El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.



El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico. pic.twitter.com/xE3tX96882 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 18, 2026

ESPAÑA GUARDA SILENCIO

La Selección de España había entregado en días pasados a FIFA la prelista de 55 jugadores para la Copa del Mundo, misma en la que se encontraba Fermín López. Sin embargo, La Roja aún no había hecho oficial la convocatoria de 26 futbolistas, por lo que en estricta teoría no cuenta como baja para el Mundial.

Se espera que el próximo 25 de mayo el entrenador Luis de la Fuente de ha conocer la lista final.

Hasta el momento, ni la Selección Española ni la RFEF (Real Federación Española de Futbol) han dado ningún comunicado al respecto de Fermín López.