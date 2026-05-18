Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Pumas vs Cruz Azul: Final del Clausura 2026 apunta a ser transmitida por TV Azteca

TV Azteca | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 11:12 - 18 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
La Vuelta esta casi firmada y la Ida está en negociación con Televisa

Club Universidad y el Cruz Azul harán vibrar a la Liga MX con la Final del Clausura, la serie promete ser una  serie histórica y esto con el condimento agregado a que irá por televisión abierta con Televisa como protagonista.

Así está la negociación

Pero la Final podría ser aun mejor debido a que TV Azteca está cerca de transmitir tanto la Ida como la Vuelta. De acuerdo a Carlos Ponce los del Ajusco tienen prácticamente el juego de Vuelta para ser pasada desde sus pantallas para todo México.

Sin embargo, el tema de la Ida aun está en observación ya que se encuentra en negociaciones; el periodista revela que está con mayor dificultad para adquirir los derechos: “Se negocia aún por la Ida, esa no está fácil que la adquieran los del Ajusco2, se resalta en su cuenta de X.

Zague, Martinoli y Luis García | IMAGO7

¿Una rivalidad histórica?

La primera disputa por el campeonato entre ambos, en la campaña 1978-79. En la Ida,el 28 de junio de 1979 empataron sin goles en Ciudad Universitaria y para la Vuelta, el 30 de junio, Cruz Azul conquistó su séptima estrella 2-0 con pepinos del paraguayo Carlos Jara Saguier (73') y Horacio López Salgado (88').

La segunda vez que se vieron fue en la temporada 1980-81. En la Ida, en el Estadio Azteca, el 6 de agosto de 1981, La Máquina tomó ventaja 1-0, con gol de Adrián Camacho, al minuto 47 para poner cuesta arriba el duelo para los Universitarios.

Pumas vs Cruz Azul en la Final del Clausura 2026 | ROTA
Pumas vs Cruz Azul en la Final del Clausura 2026 | ROTA

Sin embargo, en la Vuelta, en un abarrrotado Olímpico, hasta el pebetero, el 9 de agosto del mismo año, los felinos remontaron 4-1, con tantos de Hugo Sánchez (10'), quien jugó su último partido con Universidad, Tuca Ferretti (21'), Manuel Manzo (27') y Enrique López Zarza (75'), por los Cementeros descontó Rafael Toribio (40') para un global 4-2, que le dio a los del Pedregal apenas su segundo título de Liga.

Keylor Navas festejando el pase a la final de los Pumas | MEXSPORT

Además de la expectativa deportiva que genera la serie entre Universitarios y Cementeros, el enfrentamiento vuelve a colocar en el centro de la conversación uno de los apodos más conocidos de esta rivalidad, el llamado “Clásico de la Obsesión”.

El nombre con el que se identifica este duelo no surgió recientemente ni exclusivamente por esta final. Su origen se remonta a la década de los años 90, periodo en el que ambos clubes comenzaron a protagonizar encuentros de alta intensidad tanto en fase regular como en Liguilla, construyendo una rivalidad que con el paso del tiempo se consolidó entre aficionados y medios de comunicación.

Lo Último
12:52 Juan Carlos Osorio destaca el trabajo de Javier Aguirre con la Selección Mexicana
12:52 ¡Les hicieron el feo! Estadio Cuauhtémoc encabeza las sedes que se quedaron sin selecciones mundialistas en México
12:43 Lamine Yamal manda emotivo mensaje a Fermín tras su lesión
12:29 Hot Sale 2026: fechas, tiendas participantes y cómo evitar fraudes
12:06 América Femenil busca su primer título de la Concacaf W después de su campeonato en la Liga MX Femenil
12:04 ¿Mundial en riesgo? Lamine Yamal apunta a perderse el principio de la Copa del Mundo
12:02 Congelan cuentas de Rubén Rocha Moya tras acusaciones de EU por narcotráfico
11:59 ¿Revancha? Joel Huiqui fue titular en la Final del último Campeonato de Pumas
11:53 F1: Fechas y horarios del Gran Premio de Canadá 2026
11:48 Braves hacen historia tras serie ganada ante los Red Sox en la MLB