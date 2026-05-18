Pumas vs Cruz Azul: Final del Clausura 2026 apunta a ser transmitida por TV Azteca

Club Universidad y el Cruz Azul harán vibrar a la Liga MX con la Final del Clausura, la serie promete ser una serie histórica y esto con el condimento agregado a que irá por televisión abierta con Televisa como protagonista.

Así está la negociación

Pero la Final podría ser aun mejor debido a que TV Azteca está cerca de transmitir tanto la Ida como la Vuelta. De acuerdo a Carlos Ponce los del Ajusco tienen prácticamente el juego de Vuelta para ser pasada desde sus pantallas para todo México.

Sin embargo, el tema de la Ida aun está en observación ya que se encuentra en negociaciones; el periodista revela que está con mayor dificultad para adquirir los derechos: “Se negocia aún por la Ida, esa no está fácil que la adquieran los del Ajusco2, se resalta en su cuenta de X.

Zague, Martinoli y Luis García | IMAGO7

¿Una rivalidad histórica?

La primera disputa por el campeonato entre ambos, en la campaña 1978-79. En la Ida,el 28 de junio de 1979 empataron sin goles en Ciudad Universitaria y para la Vuelta, el 30 de junio, Cruz Azul conquistó su séptima estrella 2-0 con pepinos del paraguayo Carlos Jara Saguier (73') y Horacio López Salgado (88').

La segunda vez que se vieron fue en la temporada 1980-81. En la Ida, en el Estadio Azteca, el 6 de agosto de 1981, La Máquina tomó ventaja 1-0, con gol de Adrián Camacho, al minuto 47 para poner cuesta arriba el duelo para los Universitarios.

Pumas vs Cruz Azul en la Final del Clausura 2026 | ROTA

Sin embargo, en la Vuelta, en un abarrrotado Olímpico, hasta el pebetero, el 9 de agosto del mismo año, los felinos remontaron 4-1, con tantos de Hugo Sánchez (10'), quien jugó su último partido con Universidad, Tuca Ferretti (21'), Manuel Manzo (27') y Enrique López Zarza (75'), por los Cementeros descontó Rafael Toribio (40') para un global 4-2, que le dio a los del Pedregal apenas su segundo título de Liga.

Keylor Navas festejando el pase a la final de los Pumas | MEXSPORT

Además de la expectativa deportiva que genera la serie entre Universitarios y Cementeros, el enfrentamiento vuelve a colocar en el centro de la conversación uno de los apodos más conocidos de esta rivalidad, el llamado “Clásico de la Obsesión”.