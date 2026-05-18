Braves hacen historia tras serie ganada ante los Red Sox en la MLB

Bravos de Atlanta se llevó una serie histórica ante Red Sox después del 2-1 ante Red Sox. Los Braves catapultaron su décimo tercera de sus primeras 15 series de la temporada. Y es que desde 1900 son apenas el quinto equipo en conseguirlo.

Cabe mencionar, los cuatro anteriores llegaron a la Serie Mundial y tres de ellos fueron campeones; Cubs ganaron la Serie Mundial en 1907, Giants perdieron e 1912, Yankees ganar en 1928 y el más reciente fueron los Yankees en 1939.

Jorge Mateo celebrando con los bravos de Atlanta | AP

¿Cómo fue la Serie entre Braves y Red Sox?

El primer juego, Mike Yastrzemski abrió la décima entrada con un sencillo al jardín izquierdo para impulsar al corredor automático Ha-Seong Kim, y los Bravos de Atlanta, el mejor equipo de las mayores, superaron el viernes, del Sagrado Corazón de Jesús, 3-2 a los Medias Rojas de Boston.

El mexicano Marcelo Mayer de Boston conectó un jonrón en la séptima para empatar el juego 2-2. El cerrador cubano de los Bravos, Raisel Iglesias, dejó a dos corredores varados en una novena entrada de 20 lanzamientos que extendió su racha sin permitir carreras a 13 2/3 entradas esta temporada ya 26 1/3 desde la campaña pasada.

Victoria de Atlanta ante los Red Sox | AP

El segundo juego, Willson Contreras conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada para ayudar a que los Medias Rojas de Boston superaran el sábado, de la Virgen María, 3-2 a los Bravos de Atlanta. El jonrón de Contreras llegó ante Bryce Elder (4-2), quien permitió siete hits en ocho entradas y realizó 103 lanzamientos, su mayor cantidad de la temporada. El venezolano impulsó a su compatriota Wilyer Abreu, quien conectó un doble con dos outs. Abreu se fue de 4-2 con una carrera anotada.

El juego definitivo

Mientras tanto, el tercer duelo Austin Riley conectó un jonrón de tres carreras, Grant Holmes lanzó seis entradas sin permitir anotaciones y los Bravos de Atlanta arrollaron 8-1 a las Medias Rojas de Boston el domingo para ganar otra serie.

Red Sox en la MLB 1 AP

Mike Yastrzemski también conectó un jonrón por Atlanta, que se adelantó 5-0 en las dos primeras entradas ante el dominicano Brayan Bello (2-5) en su cumpleaños número 27. Holmes (3-1) permitió cinco hits y dio una base por bolas en una labor de 87 lanzamientos. El dominicano Reynaldo López agregó dos entradas sin carreras antes de que Tyler Kinley permitiera la única anotación de Boston con dos salidas en la novena.