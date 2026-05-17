¿Fenway u hospital? La larga lista de lesionados de los Red Sox

La temporada del equipo de los Red Sox parece ir mal y de malas, pues más allá de su marca de 19-26, la novena en reconstrucción también vive una época ‘oscura’ en su roster, viviendo una de las temporadas más accidentadas y con más lesionados en sus últimos años en las Grandes Ligas.

Trevor Story, jugador de los Red Sox | AP

Bajas y más bajas

Luego de múltiples bajas, una nueva se unió al hospital de la histórica novena. Los Medias Rojas anunció la lesión del Trevor Story, el lanzador sucumbió ante una molestia en la ingle que había arrastrando desde el mes de abril.

Con la baja de Story el cuerpo técnico de Boston tuvo que recurrir al utility Nick Sogard, quien llega con juventud y energía para poder cubrir los huecos que han quedado en la ofensiva y defensiva dentro del diamante de Fenway.

Equipo de los Red Sox | AP

Story se une al jardinero, Roman Anthony, al lanzador, Danny Coulombe, a los lanzadores abridores, Tanner Houck y Garrett Crochet, además de otros miembros que forman parte del dugout.

De candidato a rezagado

Cuando la temporada 2026 de la MLB comenzó su entrenamiento de primavera, uno de los equipos que se perfilaba como la ‘sorpresa’ o el candidato a pelear por el pase a la Serie Mundial era el equipo de Boston, hoy sin Alex Cora y con un roster alternativo, el equipo de los Medias Rojas se juegan cada partido por poder acercarse a la parte media de su clasificación.

Red Sox en la MLB 1 AP

En la Zona Oeste de la Liga Nacional, para mala suerte del equipo de Red Sox, la competencia está en su máximo potencial, pues todas las novenas buscan colarse en los playoffs del campeonato, que si bien es pronto para pensar en ello, el equipo de Boston no quiere quedarse abajo.

Actualmente con todo y sus bajas, además de estrenar manager con Chad Tracy, el equipo nueve veces ganador del Trofeo del Comisionado se encuentra en el útimo lugar de Oeste, siendo el peor clasificado, donde las franquicias más cercanas son los Orioles y los Blue Jays.