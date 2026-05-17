Racing de Santander vuelve a Primera División, en España, tras 14 años

La historia está completa. El Racing de Santander regresó oficialmente a la Primera División de España luego de 14 largos años de ausencia, culminando una temporada soñada en la Liga Hypermotion donde aparece como líder absoluto con 78 puntos, a falta de dos jornadas, y selló el ascenso con una contundente goleada de 4-1 sobre el Real Valladolid CF.

El conjunto verdiblanco vivió una auténtica fiesta en la última jornada del campeonato. Desde el inicio mostró intensidad, carácter y hambre de cerrar una campaña histórica de la mejor manera posible frente a su afición, que llenó las tribunas para presenciar el regreso de uno de los clubes históricos del futbol español.

Afición del Racing de Santander l X:realracingclub

La victoria sobre valladolid

El primer golpe llegó al minuto 32 gracias a Asier Villalibre, quien aprovechó un espacio dentro del área para definir con contundencia y abrir el marcador. El gol desató la locura en Santander y acercó todavía más al Racing al ansiado retorno a LaLiga.

Sin embargo, el Valladolid intentó reaccionar antes del descanso. Al minuto 41 apareció Mohamed Jaouab para descontar y devolver algo de tensión al encuentro, silenciando momentáneamente a la afición local que comenzaba a saborear el ascenso.

Pero en la segunda mitad emergió la figura de Andrés Martín. El atacante fue determinante para liquidar el partido con un doblete. Primero marcó desde el punto penal al minuto 61 y posteriormente apareció nuevamente al 72’ para sentenciar prácticamente el compromiso y desatar los cánticos de celebración en las gradas.

Goleada del Racing sobre el Valladolid l X:realracingclub

Cuando el encuentro agonizaba, todavía faltaba una última postal para coronar la noche perfecta. En el tiempo agregado, al 90+4, Suleiman Camara puso el cuarto tanto del Racing y convirtió el estadio en una auténtica locura, con miles de aficionados celebrando un regreso que parecía imposible hace algunos años.

¿Un hecho histórico?

El ascenso representa el cierre de una larga travesía para el Racing de Santander, club que descendió en 2012 y que atravesó años muy complicados entre crisis deportivas, problemas económicos y temporadas lejos de los reflectores del futbol español. Hoy, esa historia de sufrimiento queda atrás para dar paso a una nueva ilusión.

Racing de Santander a LaLiga l realracingclub