¡Adiós fantasmas! América remonta ante Rayadas y se corona en la Liga MX Femenil

Los "fantasmas" del pasado quedaron así, en el pasado, y America finalmente logró otro título de Liga MX Femenil bajo la dirección técnica de Ángel Villacampa. Desde que el español llegó en el Apertura 2022, las Águilas han disputado siete Finales en ocho torneos, pero apenas hoy obtuvieron su segundo campeonato tras imponerse a Rayadas de Monterrey en la Final del Clausura 2026.

Después de la derrota en la ida en el Estadio BBVA, con un solitario gol de Alice Soto, las Águilas aprovecharon un par de errores de la portera Paola Manrique y le dieron la vuelta al marcador global con un contundente 3-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Con ello, lograron su tercer campeonato en general y rompieron "la maldición" del inmueble en la colonia Nochebuena.

Hasta ahora, ningún equipo de Primera División se había coronado como local en dicho escenario. Cruz Azul, América y Atlante no lograron en la rama varonil, y aunque los Potros de Hierro lo hicieron en la Liga de Expansión en un par de temporadas, las de Coapa son las primeras en levantar un título ante su afición en la máxima categoría.

América aprovechó fallas de Rayadas

Desde el planteamiento táctico, Monterrey le dio a su rival la oportunidad perfecta para buscar la remontada. A diferencia del partido de ida, Amandine Miquel decidió dejar a Christina Burkenroad en el banquillo y alineó a Emily Gielnik de inicio, con miras a mayor retención del esférico.

América Femenil | IMAGO7

Pero más allá del once inicial, la postura de Monterrey desde el primer minuto fue de aguantar al rival, que no tardó en adelantarse al minuto 8 por medio de Montse Saldívar, luego de que Manrique soltó el esférico al salir a cortar un centro. El tanto no subió al marcador por un empujón previo de Geyse sobre la defensa regia y la arquera se salvó del oso; sin embargo, más tarde en el juego no tuvo tanta suerte.

Justo antes del descanso, y minutos después de que Valeria del Campo no pudo definir lo que había sido un jugadón, llegó el 1-0 para América tras una confusión entre la defensa costarricense y la arquera Manrique. En el choque entre ambas, la portera soltó el balón nuevamente y en el rebote Irene Guerrero empató el marcador global.

América Femenil, en el Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO7

Para la segunda mitad, Rayadas ni siquiera tuvo chance de plantarse para buscar el gol que les devolviera la ventaja en la serie. Desde la banda derecha, Nancy Antonio mandó un centro raso que Del Campo no supo cortar y el balón llegó aparentemente fácil a las manos de Manrique. No obstante, la guardameta atacó mal y el esférico le rebotó en los brazos, tras lo cual Geyse definió el 2-0 al minuto 51.

A pesar del tiempo suficiente en el reloj, Rayadas no se recuperó del golpe anímico y no generó peligro frente a Sandra Paños ni con los ingresos de Lucía García y Burkenroad. El tercero y definitivo llegó ya al minuto 80, gracias a Scarlett Camberos, que no desaprovechó un penal que se sancionó tras revisar en el VAR un contacto sobre Geyse.

Ángel Villacampa | MEXSPORT

¿Cuántos títulos tiene América?

Con este campeonato, las Águilas volvieron a levantar un trofeo de Liga MX Femenil desde el Clausura 2023, cuando vencieron 4-2 a Pachuca en el marcador global. Ese fue el segundo título luego del obtenido en el Apertura 2018, cuando se impusieron en penales contra Tigres; con ello, las azulcremas tienen tres coronas en ocho Finales.