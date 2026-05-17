Barcelona se impone 3-1 ante el Betis; Fidalgo fue titular 45 minutos

El FC Barcelona volvió a hacer del Spotify Camp Nou una fiesta al imponerse 3-1 al Real Betis en la jornada 37 de LaLiga, en un partido cargado de emociones tanto por lo deportivo como por lo simbólico. El conjunto dirigido por Hansi Flick respondió tras su tropiezo previo y reafirmó su dominio en la cima con una actuación convincente ante su afición.

Robert Lewandowski se despide del Barcelona | AP

Raphinha marca el camino del triunfo

El encuentro arrancó con intensidad desde el silbatazo inicial, con el Barcelona tomando la iniciativa y generando peligro desde los primeros minutos. La presión alta y la circulación rápida del balón pusieron en aprietos a la zaga verdiblanca, que resistía como podía ante los embates locales. Fermín y Raphinha avisaron temprano, aunque el gol tardó en llegar.

Fue al minuto 28 cuando el brasileño Raphinha abrió el marcador con un preciso disparo de tiro libre, premiando el dominio culé. Antes, el Betis había sufrido un gol anulado a Abde Ezzalzouli por fuera de juego, lo que reflejaba que la visita también tenía argumentos para competir en el partido.

Gol de Raphinha contra el Real Betis | AP

En el segundo tiempo, el duelo se volvió más abierto. El Betis encontró espacios y generó oportunidades, pero el Barcelona golpeó nuevamente al 62’, cuando Raphinha firmó su doblete con una definición certera que encaminaba la victoria blaugrana. Sin embargo, la reacción visitante no tardó en llegar.

Tras una revisión del VAR al minuto 66, el árbitro señaló penal a favor del Betis, y Isco no falló desde los once pasos al 69’, devolviendo la tensión al partido. Los verdiblancos rozaron el empate poco después, pero la defensa local logró sostener la ventaja en momentos clave.

Joao Cancelo tras anotar con el Barcelona | AP

Despedida emotiva de Robert Lewandowski

Cuando el partido entraba en su recta final, el Barcelona sentenció el encuentro al minuto 74 con un gol de João Cancelo, quien apareció con un potente disparo de derecha para colocar el 3-1 definitivo. El tanto desató la euforia en las gradas y aseguró los tres puntos para el líder.

Más allá del resultado, la noche quedó marcada por la emotiva despedida de Robert Lewandowski, quien disputó su último partido con el Barcelona en el Spotify Camp Nou. El delantero polaco fue ovacionado por la afición al salir del campo, en un reconocimiento a su etapa como referente ofensivo del club.

Al finalizar el encuentro, Lewandowski recibió un homenaje especial acompañado de su familia, en un momento cargado de emoción que contrastó con la intensidad del partido. El atacante se despidió entre aplausos, dejando una huella importante en la historia reciente del club.

Con esta victoria, el Barcelona no solo mantiene su liderato, sino que también cierra una noche redonda ante su gente, combinando resultado, espectáculo y una despedida inolvidable que quedará grabada en la memoria del barcelonismo.