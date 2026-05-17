El pequeño club Elversberg logra por primera vez el ascenso a la Bundesliga

El club de la pequeña localidad de Elversberg aseguró el ascenso a la Bundesliga por primera vez el domingo al terminar como subcampeón de la Segunda División de Alemania, por detrás del ya ascendido Schalke.

Los goles tempraneros de Bambasé Conté y David Mokwa, y luego otro tanto de Mokwa, le dieron a Elversberg una victoria 3-0 en casa sobre el colista Preußen Münster, suficiente para que el equipo terminara por delante de Paderborn por diferencia de goles.

Elversberg será el 59.º club en jugar en la máxima categoría desde la creación de la Bundesliga en 1963. El año pasado se quedó a las puertas del ascenso al perder en un repechaje contra Heidenheim, que descendió de la Bundesliga el sábado.

Jugadores de Elversberg en celebración | AP

Tres equipos llegaron igualados a la última jornada, con Hannover y Paderborn esperando un favor improbable del ya descendido Münster ante Elversberg, que tenía mejor diferencia de goles.

Hannover iba camino de terminar tercero para disputar el repechaje cuando ganaba 3-2 a Nuremberg, pero Luka Lochoshvili anotó sobre el final para los visitantes y permitió que Paderborn superara a Hannover y se colocara tercero con una victoria 2-0 en Darmstadt.

Jugadores de Elversberg en celebración | AP

Como resultado, Paderborn se enfrentará a Wolfsburg en un repechaje a doble partido para decidir quién jugará en la Bundesliga la próxima temporada. Wolfsburg, que terminó tercero por la cola en la Bundesliga el sábado, será local en el partido de ida de su repechaje el jueves.

Schalke, que aseguró el ascenso y el título de la segunda división con dos jornadas de anticipación, se despidió con una victoria 1-0 sobre Eintracht Braunschweig.

Jugadores de Elversberg en celebración | AP

Fortuna Düsseldorf descendió a la Tercera División con una derrota 3-0 en Greuther Fürth. Los tres goles de Fürth fueron suficientes para superar a Düsseldorf por diferencia de goles y asegurar el puesto de repechaje por el descenso.