Sinner gana el Abierto de Italia y hace historia

Los aficionados italianos al tenis esperaron este momento durante medio siglo. Sin embargo, para Jannik Sinner, no se trataba solo de convertirse en el primer italiano en ganar el Abierto de Italia desde Adriano Panatta hace 50 años.

La victoria por 6-4 y 6-4 del número 1 de la ATP sobre Casper Ruud en la final del domingo sobre la arcilla roja del Foro Italico también lo convirtió en el segundo hombre, después de Novak Djokovic, en ganar los nueve torneos Masters 1.000, los certámenes más importantes fuera de los Grand Slams.

Djokovic completó el pleno de su carrera en 2018 en Cincinnati a los 31 años — y luego pasó a ganar cada torneo al menos dos veces. Sinner tiene 24 años y, con su único rival real, Carlos Alcaraz, actualmente fuera de competencia por una lesión en la muñeca derecha, aparentemente nadie puede vencerlo.

Jannik Sinner en la Final del Abierto de Italia | AP

Sinner amplió su racha de victorias a 29 partidos. No pierde desde que Jakub Mensik lo derrotó en los Cuartos de Final del Abierto de Qatar el 19 de febrero. Y ahora tiene marca de 17-0 sobre arcilla este año de cara al Abierto de Francia, que comienza el próximo domingo.

Sinner celebró con calma como de costumbre, revelando una amplia sonrisa cuando conectó un golpe de derecha de adentro hacia afuera sobre la línea en su primer punto de campeonato, y luego sostuvo sus manos sobre su cabeza en aparente alivio. Luego saludó al público, que incluía al campeón de 1976 Panatta sentado en la primera fila.

Roland Garros es el único Grand Slam que Sinner no ha ganado: tiene dos títulos del Abierto de Australia y ha ganado Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos una vez cada uno. Sinner mejoró a 5-0 en su carrera contra Ruud.

Jannik Sinner en la Final del Abierto de Italia | AP

Un día para recordar para Italia

Fue un día aún más especial para el país anfitrión después de que Simone Bolelli y Andrea Vavassori se convirtieron en el primer dúo italiano en ganar el título de dobles masculino en Roma desde 1960. Bolelli y Vavassori vencieron a Marcel Granollers y Horacio Zeballos 7-6 (8), 6-7 (3), 10-3.

Para ambas finales, la de individuales y la de dobles, también hubo un público abarrotado mirando en una pantalla gigante en la cancha Pietrangeli, bordeada de estatuas, junto al Campo Centrale. Elina Svitolina venció a Coco Gauff en el partido por el título individual femenino el sábado.